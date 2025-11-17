美股早盤記憶體開派對！美光飆5%破新高

▲美股17日早盤漲跌互見，記憶體派對仍未結束。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數周一（17）早盤漲跌互見，記憶體派對繼續嗨翻市場及部分股民，早盤包含美光在內等相關個股持續飆出新高。Google母公司Alphabet則因在股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司的投資組合中擠進前十大，振奮股價。

美股四大指數17日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數位於平盤上下震盪，小跌9點；那斯達克指數由跌翻漲65點，漲幅0.29%；標普500指數由跌翻漲10點；費城半導體指數小漲24點或0.37%。

個股部分，記憶體派對持續，美光早盤上漲5%、SanDisk狂漲10%、威騰電子也飆漲5%；其餘科技股部分，台積電ADR小跌0.5%、輝達下跌1%。

Google母公司Alphabet在股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中，持有Alphabet股份價值 43 億美元，波克夏增加 Alphabet 持股至 1,785 萬股，而 Alphabet 也成為該公司在美國的第十大持股，這一消息振奮市場對Alphabet的信心，股價上漲6%。

根據CNBC報導，投資人也將關注週四公佈的9月非農業就業數據，這是美國政府停擺導致經濟數據空白後，公佈的首個數據。

美國金融機構Montis Financial首席投資長福爾默(Dennis Follmer)指出，9月份就業數據如果出乎意料地強勁或疲軟，可能會對12月份降息的預期產生重大影響，因為FOMC（聯邦公開市場委員會）會議在下一步的行動上有著嚴重分歧，美國聯準會在12月暫停降息的可能性越來越大，以便有更多時間來分析下一輪經濟數據。

