美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋

美股24日早盤全面回神。

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini 3推出後強勢帶動下，股價也飆出新高。

美股四大指數24日早盤，截止至台灣時間晚間11時20分，道瓊工業指數上漲164點或0.36%、那斯達克指數387點或1.74%、標普500指數漲64點或0.98%、費城半導體大漲195點或3.06%。

個股部分，科技股今日回神，記憶體族群飆風再起，美光上漲超過6%、希捷科技勁揚5%、威騰電子飆出近7%；台積電ADR上漲2.61%、博通大漲7%；近期漲勢迅猛的Google母公司Alphabet再度大漲5%，股價盤中一度來到318美元新高，近月連番下跌的甲骨文今日早盤終於止跌，小漲1%。

根據CNBC報導，聯準會（FED）三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯認為聯準會仍有降息空間，並稱目前的政策「略微緊縮」。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，他的這番言論促使市場交易員將12月降息的押注機率從一週前的44.4%提高到約70%。

此外，儘管上週人工智慧類股票普遍遭到拋售，但Alphabet的股價卻逆勢上漲。投資人似乎對其新的人工智慧模式 Gemini 3印象深刻，並對其客製化晶片的研發能力寄予厚望。

