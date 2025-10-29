美股早盤輝達股價飆升！市值突破5兆美元創全球首例
輝達（NVIDIA）在AI熱潮的推動下再次創下歷史性紀錄，成為全球首家市值突破5兆美元的企業。該公司股價於週三（29）日早盤一路攀升，一度達到每股211.47美元，刷新歷史新高，助推公司市值正式跨越5兆美元大關。
作為人工智慧領域的領導者，輝達在今年7月才剛成為首家市值達4兆美元的企業，僅僅數月後便再度突破新高峰，顯示出市場對其產品與技術的高度信心。業界普遍認為，AI技術的廣泛應用以及輝達在晶片設計與運算能力上的領先優勢，是該公司能迅速達成此一里程碑的關鍵因素。
分析指出，輝達的高性能晶片在生成式AI、資料中心及自駕車等領域的需求持續增長，使其成為AI產業的最大受益者。未來，隨著AI技術進一步滲透至更多產業，輝達的市場表現仍備受期待。
