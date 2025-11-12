美股早盤道瓊飆車突破歷史新高！AMD8%招待

▲美股12日早盤，道瓊工業指數飆破4萬8千點歷史新高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數周三（12日）早盤漲跌互見，道瓊工業指數創下48424點歷史新高紀錄，記憶體族群歷經一天回檔後今日再度上漲；此外，晶片大廠AMD在執行長蘇姿丰的談話一片看好後，股價趁勢上漲。

美股四大指數12日早盤，截止至台灣時間晚間11時05分，道瓊工業指數上漲468點或0.97%，突破4萬8千點大關達成歷史新高；那斯達克指數下跌47點或0.2%；標普500指數小漲10點；費城半導體指數上漲116點或1.66%。

廣告 廣告

個股部分，記憶體族群昨日小小回檔一日後今日再度呈現向上態勢，美光早盤一度漲近2%、SanDisk飆漲近3%、威騰電子漲幅1%；其餘科技股部分，台積電ADR小漲1%、輝達平盤震盪、AMD飆漲8%。

根據CNBC報導，AI晶片大廠 AMD 於 11 日在紐約舉行了分析師日活動，AMD執行長蘇姿丰對於未來的財務預期表示樂觀，她提到，在人工智慧晶片永遠難以滿足的需求推動下，公司未來三到五年的整體營收成長率將擴大到每年約35% ，資料中心業務的成長率更將達到60%，到 2027 年銷售額將達到數百億美元。AMD預期在三到五年期間，每股盈餘（EPS）將成長至20美元。

投資者密切關注目前仍關閉的美國政府動向，最早可能在本週末重新開啟，參議院週一晚間通過了一項支出法案，該法案隨後已提交眾議院進行最終投票。眾議院多數黨領袖、路易斯安那州共和黨眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）週三告訴CNBC，他預計眾議院將於美國東部時間晚上7點左右對該法案進行投票。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

太子集團遭黑吃黑！中國控美「國家級駭客」盜千億比特幣

報酬率16930%遠超大盤「國會女股神」裴洛西從政37年海撈41億

大賣空本尊又開砲！控甲骨文、Meta透過會計手段虛增AI獲利