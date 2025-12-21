美股期指走高！聖誕行情仍存變數

美國股指期貨於美東時間21日晚間上揚。（圖／達志／美聯社）

美國股指期貨於美東時間21日晚間上揚，迎接1個因假期而縮短的交易週，投資人正權衡科技股是否能在年底前重新站穩腳步。道瓊工業指數期貨上漲100點，約0.2%。標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨則分別上升0.3%與0.3%。

華爾街剛結束1個主要指數表現分歧的交易週。上週後半段科技股的反彈，帶動標普500指數與那斯達克綜合指數在最近4週中第3度收漲，分別小幅上升0.1%與0.5%。本月表現相對突出的30檔成分股道瓊指數則下跌0.7%，中斷連續3週的上漲走勢。

人工智慧相關股票在近期回檔後，上週重回漲勢。此前表現最疲弱的個股之一甲骨文（Oracle）股價大幅跳升，原因是抖音海外版TikTok同意將其美國業務出售給1家新的合資企業，該合資公司成員包括軟體巨頭甲骨文，以及私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）。此外，輝達（Nvidia）股價也出現反彈。

然而，投資人正密切觀察人工智慧股票在接近年底時，是否仍能維持市場領導地位，尤其是在科技股估值偏高的疑慮下，資金正輪動至市場中較為便宜的板塊。此外，市場對於「聖誕行情」（Santa Claus rally）是否會出現也存有疑慮，因為標普500指數仍難以守住1個關鍵的技術水準。

加貝利基金（Gabelli Funds）投資組合經理伯格納（Justin Bergner）表示：「我幾週前的看法是，年底會是1段緩慢推進的行情，但現在看來，更像是年底的來回震盪。」

報導補充，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）將於美東時間24日平安夜下午1點提前收市，並於25日聖誕節當天休市。

