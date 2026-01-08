美股期貨震盪！道瓊與標普終止連3天漲勢

美股期貨在美東時間7日晚間接近平盤。（圖／達志／美聯社）

美股期貨在美東時間7日晚間接近平盤，此前標普500指數（S&P 500）與道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）雙雙中斷連續3個交易日的漲勢。

據《CNBC》報導，與30檔成分股的道瓊指數連動的期貨僅上漲12點。標普500指數期貨則小幅上揚0.06%，那斯達克100指數期貨則幾乎沒有變動。在7日的正常交易時段中，標普500指數與道瓊工業指數最終收黑，儘管盤中一度觸及新的歷史新高。

廣告 廣告

整體市場指數下跌約0.3%，道瓊指數下挫466點，跌幅約0.9%。以科技股為主的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上漲近0.2%，主要受到Google母公司Alphabet股價大漲2.4%的帶動，這使得該公司市值自2019年以來首次超越蘋果（Apple）。

原油價格7日也呈現下跌，原因是美國總統川普（Donald Trump）表示，委內瑞拉（Venezuela）的臨時政府將向美國移交最多5,000萬桶原油，引發市場對石油供給增加的擔憂。大型煉油公司瓦萊羅能源（Valero Energy）與馬拉松石油（Marathon Petroleum）股價7日上漲，因有消息人士向《CNBC》透露，委內瑞拉將無限期向美國運送受制裁的石油。

儘管市場在很大程度上已對全球地緣政治風險表現出「視而不見」的態度，但隨著新1年的展開，持續升高的緊張局勢仍可能考驗股市的韌性。

全球投資金融服務公司「古根海姆合夥人」（Guggenheim Partners）投資長華許（Anne Walsh）7日在《CNBC》節目中表示，地緣政治的新聞標題往往只會在非常短的時間內影響市場，但這些因素通常會被快速反映在價格中，隨後市場又會回到關注真正驅動價格走勢的因素，例如企業獲利、利潤率、估值以及其他指標。

華許指出，最終往往會再度出現「逢低買進」的心態，而市場中僅存在非常有限的機會，讓投資人重新調整投資組合。她補充，維持多元化並隨時做好準備，或許是保護投資組合並同時把握機會的最佳保險，當前股市的基本面仍然「相當不錯」，在估值逐步正常化的情況下，市場也預期聯準會（Fed）將在今年稍晚降息。

儘管如此，華許與許多投資人一樣，仍密切關注新聞標題可能對市場帶來的風險。投資人本週正等待美國聯邦最高法院（Supreme Court）預計在9日公布的意見判決，以決定川普所課徵的關稅是否合法，華許指出，這可能引發市場出現一定程度的震盪。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了

白色巨塔4／3神外醫師放任無照廠商執刀 中榮態度急轉：依法辦理

阿嬤說穿襪睡覺會早死？ 醫：冬天恐變「慢性自殺」這2種人真的別穿