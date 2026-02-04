美股泡沫機率逾八成？ 瑞銀拋「10大意外風險」：AI恐轉弱





展望2026年投資風向，瑞銀（UBS）全球股票策略團隊近日提出跳脫基準情境的「十大意外」風險清單，提醒市場留意被忽略卻可能改寫走勢的風險。報告指出，美股恐重演「先暴漲、後崩盤」的大怒神走勢，泡沫化機率甚至高於80%，並點名高估值科技股與AI題材可能轉弱，同時警告10年期美國公債殖利率不排除突破5%，動搖債券長期避險角色。

根據《華爾街見聞》報導，瑞銀全球股票策略團隊於2月2日提出「十大意外」，當前形成泡沫的7個先決條件幾乎齊備，包括股市長期跑贏債券、「這次不一樣」的敘事盛行、市場高度集中與散戶資金回流等；一旦科技投資過熱、財政疑慮推升殖利率，或勞動力成長受限卻工資加速上升，都可能成為引爆點。第二個風險情境則指向政府債務貨幣化，若財政擴張引發信心疑慮，殖利率上衝將削弱債券防禦力，高槓桿、低自由現金流企業首當其衝，黃金與財政體質較佳地區的股票相對受惠。

廣告 廣告

第三，若美國經濟成長意外突破3%，通膨壓力升溫，聯準會可能中斷甚至逆轉降息路徑，金融股與防禦型類股表現相對有利。第四及第五，產業面方面，瑞銀認為過去領漲的科技與AI恐因資本支出侵蝕利潤、半導體高獲利難以長久而失色；相較之下，醫藥股因估值與財務結構較佳，且AI可加速研發流程，反而有機會成為黑馬。

第六至第九，區域配置上，報告提出美股可能跑輸全球、美元走弱、歐元區與印度股市表現超預期等情境；第十，也提醒市場共識看多的銅礦股，因估值偏高與需求結構變化風險，未必能延續強勢。瑞銀強調，「十大意外」不是預言，而是風險雷達，投資人應在核心配置之外，為低機率、高衝擊事件預留彈性。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



挑戰輝達！ 英特爾證實進軍GPU

軟銀攜手英特爾 開發次世代AI記憶體 目標2029年量產

川普最新發文「做了非常棒的交易」：晶片製造正回流美國