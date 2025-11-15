美股波動大！阮慕驊嘆「投資人已感壓力」：這公司下周財報決定中期多空

比特幣14日再度大跌，一度觸及9萬5885美元（約新台幣293.1萬），創下自5月7日以來6個月新低，主要原因是市場對美國聯準會12月降息的期待迅速冷卻，導致整體高風險資產遭到拋售。對此，財經專家阮慕華直言，最近幣圈腥風血雨，又印驗了「幣圈一天，人間十年」這句名言。

阮慕驊發文提到，比特幣周五跌到9.4萬美元，創半年新低價。周四傳出美國現貨比特幣ETF資金流出8.7億美元，史上第二大流出紀錄。市場傳出機構法人和長期投資者在拋售。這個消息加劇了周五的大跌4%的慘劇。

阮慕驊說明，比特幣紐約尾盤跌至9.42萬美元之後，旋即回升到9.6萬美元之上，是典型多空雙巴。

阮慕驊表示，最近全球金融資產極不穩定，美股三大指數下測50日平均線，9月來僅見，周五那斯達克指數一度開盤下跌1.9%，之後反轉，但投資人已感到美股波動壓力。

阮慕驊指出，AI股是本波下跌核心，輝達本周跌2.7%，但親兒子coreweave跌了30%。下周輝達財報，他認為會決定美股中期多空，如果輝達續跌，那恐怕科技股為主的台美股市壓力會再來。

