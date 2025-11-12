美股漲跌互見 台股止跌！開盤上漲68點

▲台股今（12）日開盤上漲68.52點、來到27853.47點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週二漲跌互見，其中在美國有望結束史上最長政府關門的樂觀情緒推動下，道瓊指數上漲逾1%，不過在輝達領跌之下，費半指數下跌逾2%，不過台北股市今（12）日回神走高，開盤上漲68.52點、來到27853.47點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.4點、來到257.1點。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1475元；鴻海開盤上漲1.5元、來到248元；台達電開盤下跌11元、來到961元。

美國市場週二普遍仍保持樂觀，認為美國創紀錄的政府關門可能即將結束。參議院於週一晚間通過一項資金法案，並將其送交眾議院表決，最早週三可能進行投票。

政府重新開門將帶動因關門而延後發布的經濟數據出爐，為市場提供對利率走向的更佳見解。

美國ADP週二數據顯示，截至10月25日的四週期間，美國企業平均每週裁減11250名員工，顯示勞動市場在下半月呈現降溫態勢。

美股四大指數昨日漲跌互見，道瓊指數上漲559.33點或1.18%，收47927.96點，那斯達克指數下跌58.874點或0.25%，收23468.301點，標普500指數上漲14.18點或0.21%，收6846.61點，費半指數下跌177.25點或2.48%，收6979.70點。

科技五大巨頭普遍走高，Meta下跌0.74%，蘋果上漲2.16%，Alphabet上漲0.42%，微軟上漲0.53%，亞馬遜上漲0.28%。半導體股多數走低，AMD下跌2.65%，博通下跌1.79%，輝達下跌2.96%，應用材料下跌2.73%，高通上漲1.40%，美光下跌4.81%。

台股ADR全數收黑，台積電ADR下跌1.39%，日月光ADR下跌2.60%，聯電ADR下跌0.67%，中華電信ADR下跌0.12%。

