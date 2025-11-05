美股牛市背後真相 只靠「七巨頭」撐場 其餘493檔陷困境





美股的榮景背後，正隱藏著令人尷尬的真相！標普500指數的上漲，幾乎全靠「七巨頭」科技公司撐場。根據《彭博社》與傑富瑞（Jefferies）最新統計，這七家企業（蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、特斯拉、Meta、Alphabet）第三季獲利增長達27%，遠超預期，成為美股主要動能來源；然而其餘493檔成分股的獲利僅成長8.8%，兩者差距懸殊。

根據《華爾街見聞》分析顯示，標普500「等權重指數」——反映所有成分股平均表現的指標——相對於市值加權指數的折價幅度已超過25%，逼近上世紀90年代末科技泡沫破裂前的水準。儘管市場集中度引發投資人對泡沫的擔憂，華爾街主流觀點仍認為，只要大型科技公司獲利持續強勁，美股不太可能出現重大下跌。

富國銀行投資研究所全球股票主管薩馬納（Sameer Samana）指出，目前看不出有明顯因素能改變這股由基本面推動的上升趨勢，「我們並不太擔心漲勢背後缺乏廣度」。摩根士丹利首席投資官莎萊特（Lisa Shalett）則表示，科技巨頭的主導地位「已經改寫了投資法則、甚至影響央行政策框架」，她雖呼籲投資人維持多元化配置，但仍偏好七巨頭與AI相關個股。

不過，市場的「單一化上漲」結構仍引發部分專家警惕。傑富瑞分析師格林鮑姆（Andrew Greenebaum）坦言，目前市場的狹窄度「令人困惑」，雖未到泡沫程度，但其他493檔股票遭冷落的情況確實值得關注。

與此同時，Strategas資產管理公司策略主管韋羅內（Chris Verrone）認為，將當前市場與2000年網路泡沫相提並論「為時過早甚至誤導」。他指出，雖然等權重指數落後，但今年仍上漲約7%，與當年泡沫破裂前等權重指數下跌的情況不同。

摩根大通交易部門則表示，投資人普遍對市場狹窄現象感到不安，但只要科技巨頭繼續主導AI浪潮，美股指數仍具支撐力。再加上近期美國政府關門導致經濟數據暫停發布，使市場焦點更集中於大型科技股。

富國銀行的薩馬納總結說：「除非出現重大基本面變化，未來若有回調，應該只是短暫且淺層的修正。多數投資人仍在等逢低買進的機會。」

整體而言，美股繁榮的假象下，真正支撐行情的仍是少數AI與科技巨頭。這種結構性的偏狹漸成共識—不是泡沫，但確實令人不安。

