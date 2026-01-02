美股狂牛停不下來？標普500挑戰「第四年雙位數漲幅」華爾街看法是....

在連續三年繳出雙位數漲幅後，美國股市能否在 2026 年再下一城，成為華爾街關注焦點。多數投行與策略師普遍預期，美股多頭行情尚未結束，但對於明年實際漲幅的看法分歧明顯。 圖:翻攝自X帳號@nirajbhatt0202

[Newtalk新聞] 在連續三年繳出雙位數漲幅後，美國股市能否在 2026 年再下一城，成為華爾街關注焦點。多數投行與策略師普遍預期，美股多頭行情尚未結束，但對於明年實際漲幅的看法分歧明顯。

標普 500 指數在 2025 年底收於 6845.5 點。根據美國《有線電視新聞網》（CNN）彙整的華爾街預測，美國銀行預估該指數將在 2026 年底升至 7100 點，年漲幅約 3.7%；德意志銀行則相對樂觀，預測目標高達 8000 點，意味著近 17% 的上行空間。

LPL Financial 技術策略師亞當．特恩奎斯特指出，歷史經驗顯示，當標普 500 在一年內上漲超過 15% 後，隔年的平均報酬率約為 8%。不過他也提醒，這類年度通常伴隨高達 14%的回檔幅度，顯示股市上行過程並非毫無波折。

回顧 2025 年，美股在多重不確定性下仍展現韌性。儘管面臨關稅政策反覆、地緣政治緊張、聯準會獨立性爭議及人工智慧泡沫疑慮，標普 500 指數全年仍創下 39 次歷史新高，年度漲幅超過 16%。

其中，4 月因川普政府推出強硬關稅政策，標普 500 一度重挫 19%，但隨後在貿易威脅暫停後迅速反彈，顯示市場對政策風險的消化能力仍強。

美國總統川普推行「對等關稅」政策。 圖：翻攝白宮YouTube

分析人士指出，科技股與人工智慧熱潮、企業獲利成長、貿易緊張降溫，以及對聯準會降息的樂觀預期，是推動股市走高的主要動能。市場普遍預期，聯準會在 2026 年可能進一步降息，將持續支撐資產評價。

Fundstrat 經濟策略師哈迪卡．辛格表示，近期漲勢顯示牛市動能仍然強勁，「幾乎沒有明確理由認為這波行情不會延續到明年」。

不過，風險警訊仍未消失。華爾街分析師指出，川普對聯準會主席人選的態度、地緣政治衝突、關稅政策變數，以及美股估值持續墊高，都可能在短期內對市場造成壓力。

高盛首席全球股票策略師彼得．奧本海默指出，儘管仍看好 2026 年企業獲利成長，但隨著牛市擴散，指數回報率可能低於 2025 年的水準。

在多頭陣營中，人工智慧依然被視為關鍵成長引擎。摩根大通認為，美國經濟將持續受惠於 AI 驅動的「超級週期」，帶動創紀錄的資本支出與獲利擴張。Wedbush 分析師丹．艾夫斯則點名輝達、微軟、蘋果、特斯拉與 Palantir 為 2026 年最看好的科技股。

圖為輝達。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

此外，市場結構也出現變化。自去年11月以來，道瓊指數表現開始領先那斯達克，顯示漲勢不再侷限於人工智慧概念股，而是逐步擴散至其他產業，有助於提升行情延續性。

然而，全球經濟的不確定性仍為投資人蒙上陰影。地緣政治風險升溫，使黃金在 2025 年寫下 1979 年以來最佳年度表現，反映避險需求升高。若通膨再度反彈，可能干擾聯準會的降息路徑，並衝擊市場信心。

Yardeni Research 總裁艾德．亞德尼預測，標普 500 在 2026 年底有望升至 7700 點，漲幅約 12.5%，並認為由經濟衰退引發熊市的機率僅約 20%。

整體而言，儘管華爾街多數機構仍對 2026 年美股保持審慎樂觀，但分析師普遍認為，市場將在「成長與風險並存」的環境中前行，投資人需為更大的波動做好準備。

