美股狂閃熊市警示！ 美銀：投資人應速做「這1事」
財經中心／林浩博報導
AI熱潮帶動美股連連狂漲，但如今恐怕即將見頂。美國銀行證券（Bank of America Securities）發布最新報告，直言當前股市已滿足高達70%的「熊市指標」，建議投資人見好就收、落袋為安。
70%熊市警訊亮起！美銀疾呼投資人「見好就收」
綜合外電8日的報導，由蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）領導的美銀策略師團隊，警告目前「亮起太多危險訊號」（too many red flags），代表市場將近見頂的指標近期已觸發了70％，投資人應「獲利了結」，因為根據歷史經驗，這意味著市場將進入風險高度集中的危險期。
報告研究美股大盤標普500指數，指出20項指標當中，17項統計上屬於偏高，且有8項數值甚至高於網路泡沫時期。相關指標涵蓋了消費者信心數字、成長預期、併購評分、信用壓力，以及諸如聯準會SLOOS（資深核貸人員意見調查報告）之類的緊縮環境指標。根據5月的SLOOS，美國消費者需求仍舊欲振乏力。此外，美股的高、低本益股相差巨大，如科技股表現最佳和墊底的20%兩者之間落差，已達2000年2月以來最大，實屬「過度投機的跡象」。
美股進入危險期！美銀預測標普年底修正逾4%
報告表示，標普500指數的強勁漲勢「掩蓋了內部的劇烈震盪」，其最佳與墊底10%成分股的報酬率差距，過去三個月已擴大至疫後時代新高。部分科技股儘管基本面穩健，但諸如估值、資本密集度和槓桿率等指標，比起去年11月大都顯著惡化。蘇布拉曼尼亞稱：「現金流轉換率陷入停滯、投資級債和股票的供給量上升、庫藏股占市值的比率下降，超大型雲端業者（hyperscalers）的資本支出占營運現金流比率，也從2023年的40%，預料於年底飆升至將近100%。」
蘇布拉尼曼預測，標普500指數年底恐回落至7100點，較8日收盤的7405.73點，存在4.13%的修正空間。
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新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
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台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
市場恐慌過頭了？摩根大通：美股回檔恐短而急 長期多頭格局未變
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台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
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明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
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空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
「這檔ETF」溢價太狂！ 投信再示警 專家勸：不要當作沒看見
全球股市劇烈震盪引爆瘋狂抄底潮，國泰全球品牌50 ETF（00916）因投資人過度追價，導致股價嚴重偏離淨值、溢價急遽擴大！對此，國泰投信緊急發布重要公告，呼籲投資人切勿見獵心喜盲目追價，專家更示警溢價已破7%，「千萬不要裝作沒看見」！
快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
台股暴跌千點突「神V轉」！專家：第四法人正發力
財經中心／王妤倢報導台股今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點，引發不少投資人高度恐慌，擔憂台股將就此迎來熊市崩跌行情。不過，面對市場如此劇烈的震盪，知名財經作家狄驤卻逆風在社群發文高喊：「又是一次經典的財富重分配！」並自爆站「這1方」。同時，他更直言大批散戶組成的「第四法人」此時此刻正在強力發力。
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。