美股狂閃熊市警示！ 美銀：投資人應速做「這1事」

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財經中心／林浩博報導

AI熱潮帶動美股連連狂漲，但如今恐怕即將見頂。美國銀行證券（Bank of America Securities）發布最新報告，直言當前股市已滿足高達70%的「熊市指標」，建議投資人見好就收、落袋為安。

70%熊市警訊亮起！美銀疾呼投資人「見好就收」

綜合外電8日的報導，由蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）領導的美銀策略師團隊，警告目前「亮起太多危險訊號」（too many red flags），代表市場將近見頂的指標近期已觸發了70％，投資人應「獲利了結」，因為根據歷史經驗，這意味著市場將進入風險高度集中的危險期。

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報告研究美股大盤標普500指數，指出20項指標當中，17項統計上屬於偏高，且有8項數值甚至高於網路泡沫時期。相關指標涵蓋了消費者信心數字、成長預期、併購評分、信用壓力，以及諸如聯準會SLOOS（資深核貸人員意見調查報告）之類的緊縮環境指標。根據5月的SLOOS，美國消費者需求仍舊欲振乏力。此外，美股的高、低本益股相差巨大，如科技股表現最佳和墊底的20%兩者之間落差，已達2000年2月以來最大，實屬「過度投機的跡象」。

美股進入危險期！美銀預測標普年底修正逾4%

報告表示，標普500指數的強勁漲勢「掩蓋了內部的劇烈震盪」，其最佳與墊底10%成分股的報酬率差距，過去三個月已擴大至疫後時代新高。部分科技股儘管基本面穩健，但諸如估值、資本密集度和槓桿率等指標，比起去年11月大都顯著惡化。蘇布拉曼尼亞稱：「現金流轉換率陷入停滯、投資級債和股票的供給量上升、庫藏股占市值的比率下降，超大型雲端業者（hyperscalers）的資本支出占營運現金流比率，也從2023年的40%，預料於年底飆升至將近100%。」

蘇布拉尼曼預測，標普500指數年底恐回落至7100點，較8日收盤的7405.73點，存在4.13%的修正空間。

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