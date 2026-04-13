美股由黑翻紅4大指數齊揚！道瓊漲301點 那指漲280點
財經中心／施郁韻報導
美國開始封鎖伊朗港口，美國總統川普在白宮指出，伊朗主動來電希望達成協議，美股13日四大指數開盤一度均走跌，終場全收紅，道瓊工業指數上漲301點。
道瓊工業指數上漲301.68點或0.63%，收報48,218.25點。
標普500指數上漲69.35點或1.02%，收在6,886.24點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲280.84點或1.23%，收23,183.74點。
費城半導體指數上漲149.70點或1.68%，收9,039.52點。
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