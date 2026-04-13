美股由黑翻紅4大指數齊揚！道瓊漲301點 那指漲280點

「綠能國家隊」聯合再生營運低迷，又屢爆出爭議，國發基金10日以董事身分啟動申報轉讓持股，預計自13日起出售聯合再生持股，市場預期短線賣壓恐再度湧現。對此，財經網紅葉育碩在臉書發文分析，聯合再生這檔股票，也是老熟的飆股了，在2020年台灣綠能政策下，股價一路飆漲到20元以上，如今核能重啟的消息出來之後，股價從高點回落，有人開始兌現，只是這次還有國發基金。截至......

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