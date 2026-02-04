美股盡墨台股開盤大跳水 台積電跌15元

▲台股今（4）日受美股拖累大跳水，跌至盤面以下，失守32000點大關。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.04.07）

[NOWnews今日新聞] 美股三大指數週二全線下跌，軟體股慘遭血洗，台股今（4）日也受此拖累，雖開紅盤，但迅速大跳水，跌至盤面以下，失守32000點大關，最低點來到31964.85點；台積電則下跌15元，報1785元。

大盤下挫，中小型股也慘摔，櫃買指數開盤下跌0.19點、來到298.07點。

權值股多數也跟著開高，權王台積電開盤下跌15元，來到1785元；鴻海開盤下跌2元，來到214.5元；台達電開盤上漲5元，來到1220元。

美國股市週二呈現兩極化的震盪走勢，標普500指數多數成份股上漲，但受到大型科技股和軟體股慘遭血洗的拖累，三大指數集體回落。投資人日益擔憂人工智慧（AI）將威脅傳統軟體業者的核心業務，引發軟體股創下自去年4月以來最大單日跌幅，與此同時，中東地緣政治風險再度升溫，帶動能源股領軍反攻。

道瓊工業指數下跌166.67點或0.34%，收報49240.99點；標普500指數小幅下挫58.63點或0.84%，收在6917.81點；那斯達克指數重挫336.92點或1.43%，收23255.19點；費城半導體指數滑落168.15點或2.07%，收7966.34點。

Anthropic推出自動化AI工具引發市場恐慌，擔心傳統軟體商面臨毀滅性競爭。高盛一籃子美國軟體股重挫6%，Intuit暴跌11%，Salesforce與Adobe均重摔約7%，軟體股連續五日下挫。

而人工智慧概念股Palantir 2日晚間公布財報後，股價大漲6.85%，顯示AI相關需求仍具支撐力。零售巨頭沃爾瑪上漲2.94%，成為史上首家市值達到1兆美元的實體零售商。PayPal因財報未達預期加上更換執行長，股價崩跌逾20%。此外，台積電ADR下跌1.64%，收在335.75美元。

