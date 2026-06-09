美股盤前上揚！美光今晚重返千元？

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▲美股盤前勁揚，SpaceX本週即將上市。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美股週二盤前上漲，主要股指期貨勁揚，晶片股連續第二個交易日盤前延續漲勢，美光盤前上揚5%，而中東局勢降溫也提振了市場情緒。

根據路透報導，美股盤前交易那斯達克期貨領漲，晶片製造商邁威爾（Marvell Technology）、博通（Broadcom）和美光（Micron Technology）盤前股價分別上漲1%至5%，延續了週一反彈走勢。

伊朗與以色列週一表示，在美國總統川普（Donald Trump）呼籲下，雙方已停止相互攻擊，回到4月8日宣布的脆弱停火狀態。

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另一方面，油價下跌超過2%，幾乎回吐前一交易日的大部分漲幅。不過，由於外交努力尚未促成長久的和平協議，且荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）仍處於封閉狀態，市場仍保持謹慎。

截至美東時間上午6時57分，道瓊指數期貨上漲138點，漲幅0.27%；標普500指數期貨上漲34.5點，漲幅0.47%；那斯達克100指數期貨上漲224.75點，漲幅0.76%。

Capital.com資深市場分析師哈頌恩（Daniela Hathorn）表示，推動此波牛市的長期因素強勁的獲利成長、AI投資以及具韌性的經濟活動三項因素仍然完好。

她補充說，短短兩個多月內推動那斯達克指數上漲超過30%之後，投資人對通膨、利率和地緣政治風險變得更加敏感。

上週五公布的就業報告高於預期，也加深了市場對聯準會（Fed）今年可能升息的擔憂。將於週三公布的5月消費者物價指數（CPI）數據，受到市場密切關注，以觀察伊朗戰爭導致能源價格上漲後，對通膨造成了多大影響。

此外，SpaceX上週五以1.75兆美元估值登陸資本市場，也可能成為美股面臨的一項挑戰，因為投資人擔心高成長科技股出現過度狂熱現象。由Elon Musk創立的SpaceX目標募資750億美元，將創下史上最大規模IPO紀錄。

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