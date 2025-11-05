美股盤前／美超微財報 訂單後市一次看

財經中心／廖珪如報導

2025年computex期間美超微CEO梁見後接受三立話時代人物專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

伺服器大廠 Super Micro Computer（SMCI.US）公布2026財年第一季（7月至9月）財報，營收與每股盈餘（EPS）均低於市場預期，反映AI伺服器新平台導入初期成本與產品組合轉換影響。不過，公司上調全年營收目標，預估AI伺服器需求將帶動後續成長。Supermicro當季營收為50.18億美元，年減15.5%、季減12.8%，低於市場預期；Non-GAAP毛利率為9.5%、營益率5.4%，均優於市場預期。Non-GAAP每股盈餘為0.35美元，低於市場預估。

公司預期第二季營收達100至110億美元，Non-GAAP毛利率將較上季下滑約300個基點。Supermicro表示，毛利率短期承壓主因GB300超大型AI機櫃導入成本與工程支援支出增加，但隨馬來西亞新廠量產及在地製造降本效益顯現，毛利率可望自第二季後逐季修復。

公司上修2026財年營收目標至至少360億美元（先前預期為330億美元），並維持全年逐季成長展望。富邦投顧指出，在手GB300系列AI伺服器未交訂單超過130億美元，主要客戶包括輝達與AMD。新訂單動能集中於GB300、B系列、RTX與MI系列GPU平台。富邦表示，目前有兩家客戶營收占比逾10%，高品質客戶比重上升，有助提升產能利用率與出貨能見度。

Supermicro正加速全球產能布局。除美國聖荷西總部外，台灣、荷蘭、馬來西亞與中東新廠陸續上線，全球伺服器機櫃月產能規劃上看6,000櫃，2026年目標達3,000櫃。以每櫃約300萬美元估算，年化潛在產值超過1,000億美元。富邦投顧指出，短期大型AI專案將壓抑毛利率，但隨規模經濟、客戶多元化及主權AI與企業資料中心業務比重提升，Supermicro長期毛利率可望改善。公司預計稍晚發布法說會更新報告，說明AI Factory平台推進與訂單進度。

