美股科技七巨頭、台積電ADR一手掌握！ 009815元月5日起開募

[Newtalk新聞] 大華銀投信今（22）日宣布，將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭主題的全球科技股ETF——「大華銀 Magnificent 7 Plus 美國大型科技ETF」（009815，簡稱大華美國 MAG7＋），其以 7 成的權重鎖定科技七巨頭，搭配 23 檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100% 受惠 AI 趨勢」的投資組合，並於明（2026）年一月 5 日至 9 日展開募集。

大華銀投信執行副總張耿豪指出，大華銀投信為台灣首家推出ETF的外商投信，目前已發行了台股的高股息 00918 以及優息債券ETF 00959B、00983B、00984B 等多檔產品，並躋身台股類型ETF規模第六大投信。隨 AI 產業鏈蓬勃發展進一步拓展產品線，推出以科技七巨頭為主軸的 009815。其具備透明、簡單、成本低三大優勢，每年 3、9 月調整成分股，期盼讓投資人能以最有效率方式，參與全球最具競爭力科技企業的成長趨勢。

009815 追蹤「彭博 TPE x Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數」，是彭博與櫃買中心聯名的首檔股票指數。彭博指數亞太產品主管莊戟表示，很榮幸與大華銀投信及櫃買中心攜手，推出全台首檔追蹤彭博市值型股票指數的 ETF，該指數採用獨特的『核心＋衛星』比例，除了重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電 ADR 等全球領軍企業納入版圖。盼這套兼顧成長性與風險控管的指數解決方案，能協助台灣投資人更精準地掌握全球科技龍頭的投資契機。」

009815 追蹤指數前十大持股。來源：Bloomberg；大華銀投信整理／資料日期：2025／10／31

展望 2026 年，大華銀投信投資長楊斯淵表示，聯準會（Fed）可望延續降息循環，預期聯邦基金利率將降至 3.0%­～3.25%。並指出，隨著關稅及政策不確定性等風險事件衝擊淡去，加上預防性降息策略減緩經濟走低壓力，看好經濟維持溫和成長，並持續看多股市。其中，以經濟成長前景較佳，且企業獲利持續成長的美股、亞股及台股的投資機會最看好。

近期，市場憂心 AI 有泡沫化疑慮，楊斯淵回應，當前 AI 技術正改寫全球生產力結構，帶動新的技術與獲利成長，不同於 90 年代科技泡沫，本波科技多頭具備更扎實的基本面支撐，建議投資人應把握投資推動 AI 發展的關鍵核心企業，才能避免在本波 AI 引領的科技多頭中落隊。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠進一步表示，美股中的科技七巨頭正以壟斷級的資源投入 AI 競賽中，該競賽門檻並非一般企業能夠承擔。他舉例，AI 基建動輒需要千億美元以上的資本支出，因此，能站在生態鏈最核心發展位置的，只有科技巨頭。實際上，根據彭博統計至 6 月 30 日，科技七巨頭過去 10 年（2015 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日）的整體獲利成長高達 10 倍，淨利加總佔標普 500 整體淨利總和的 1／4，獲利及技術能力皆遠勝其他企業。

迎接加速中的 AI 時代，009815 的投組約七成布局於科技七巨頭，確保投組能高效跟隨科技發展。再從在美國紐約交易所、那斯達克交易所掛牌的普通股及 ADR 等，選入其他 23 檔掌握 AI 關鍵技術的頂尖科技企業，透過市值排序，形成「100% 受惠 AI」的投資組合。009815 預計每股發行價格僅 10 元，結合透明、簡單、成本低廉三大優勢 ，是投資人參與全球 AI 創新趨勢的最佳工具。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

