美股科技股漲 美銀卻警告熊市前兆指標「已觸發70%」
雖然美股科技股今年漲勢如虹，不過，美國銀行（BofA）卻在最新報告中拋出震撼彈，指出美股10項熊市前兆指標中，觸發率已達70%。美銀策略團隊直言，當前科技股走勢與2000年網路泡沫破裂前夕驚人相似，強烈建議投資人切勿盲目追高，此時「入袋為安」才是上策。
熊市前兆高達70%觸發率！美銀曝市值「禁不起任何業績打擊」
根據《MarketWatch》報導，美銀策略師蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）指出，該行監測的10項熊市指標中，從3月觸發4項、4月觸發5項，一路飆升至5月的7項，這高達70%的觸發率，已經完美複製了1990年以來歷史市場見頂前的平均水平，她表示，「美股即將迎來一段修正期」。
美銀報告進一步分析，最新亮起紅燈的訊號包含「高本益比股票大幅跑贏低本益比股票」，反映出市場投機情緒正極度高漲，以及「過度樂觀的長期成長預期」，更讓目前的市值變得異常脆弱，蘇布拉曼尼亞示警，市值已脆弱到「禁不起任何業績失望打擊」。
驚見2000年網路泡沫破裂既視感？
美銀更將當前的科技股走勢，直接類比為2000年2月網路泡沫破裂前夕的慘劇，當時表現最好與最差的科技股回報差距高達130個百分點。在2026年，這個差距已增至到120個百分點，且表現最強的前2成科技股，在過去3個月內漲幅中位數竟高達110%，與當年泡沫頂峰時的120%大同小異。
儘管今年以來標普500指數表面上大漲了將近一成，但背後其實全靠人工智慧（AI）與晶片股等少數權值股硬撐，金融、醫療及可選消費等板塊即便獲利預期獲得調升，今年以來的實際報酬率卻全都是負數。
美銀指出，這說明大盤的繁華背後隱含著嚴重的內部撕裂，在他們追蹤的20項估值指標中，高達17項都高於歷史均值，加上2年期與10年期美債利差已壓縮至39個基點，創下對等關稅以來最低水準，種種跡象都顯示市場情緒正走向極度瘋狂。
美銀坦言，當前科技公司的資產負債表與現金流健康度，遠遠優於2000年，但部分核心指標自年初以來已悄然惡化，像是雲端巨頭的資本支出佔營運現金流比重，預計到年底將從去年的40%暴增至接近100%。
此外，目前的產業模型排名也與當年網路泡沫前夕如出一轍，能源產業因兼具動能與市值優勢高居第1，資訊科技與通訊服務並列第2，必需消費品則落居墊底，回顧歷史，當年泡沫破裂後，必需消費品反而成為最抗震的避風港，波段表現狂勝大盤73個百分點。
美銀喊話：投資人優雅轉身 選股勝過追求整體大盤
面對這種高度分化的極端市場，美銀強烈建議投資人應該在掌聲最響亮時，「獲利了結、入袋為安」。策略團隊同時重申對標普500指數年底目標價為7,100點，若以近期歷史高點7,430點來計算，意味著大盤可能面臨約4.5%的下行風險。
蘇布拉曼尼亞強調，在這種大盤指數隨時可能拉回的關鍵時刻，「選股」將成為獲利的決定性要素，比起盲目購買市值加權的大盤指數，不如將資金轉向那些先前被市場忽視、估值合理的個別潛力股，才能在未來的市場波動中攻守自如。
投資有風險 請小心謹慎
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