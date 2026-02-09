美股突破5萬點、高市交易啟動 台股彈跳抱股過年意願提高

美股道瓊指數首次突破5萬點大關、日本首相高市早苗在眾議院改選大勝，市場啟動所謂的「高市交易」，再加上輝達執行長黃仁勳表示，AI基礎建設將達7至8年，激勵台股AI供應鏈。台北股市今天(9日)一早開盤就跳空大漲近900點，指數迅速收復32600點大關。分析師指出，從各項利多因素來看，台股投資人抱股過年意願已經明顯提高。

輝達執行長黃仁勳表示，AI基礎建設將達7至8年，激勵上週五輝達股價大漲，帶動美國股市表現，道瓊工業指數強力反彈逾1200點、達2.47%，並突破歷史性的50000點大關。美國總統川普也隨即發文祝賀。

美股強勁表現，AI後續發展的疑慮在市場減輕，且比特幣價格回彈，股市「共振效應」遞減，再加上日本首相高市早苗所率領的自民黨，在眾議院改選獲得壓倒性勝利，市場啟動「高市交易」，日、韓股創下新高，帶動台北股市9日表現。

台北股市一早開盤在台積電股價最高來到1835元的帶動下，大漲近900點，大盤指數迅速收復32600點大關，來到32666點。資深分析師簡伯儀指出，上週融資大減新台幣100億以上，不想抱股過年的賣壓在上週已有適度宣洩，搭配這幾天的利多因素，也使得台股展開上漲走勢。由於距離台股封關日只剩3個交易日，農曆年後還有世界通訊大會(MWC)、Nvidia GTC等題材，眾利多因素可望帶動台股封關日收高，投資人抱股過年意願轉強。簡伯儀說：『(原音) 今年的春節的期間是比較長，但是未來兩天來看，在整個產業基本面還是比較確定，比較沒什麼問題的情況之下，回檔都還是維持一個高檔，預期股價應該還是有機會維持在這邊做一個高檔震盪的走勢。』

匯市部分，隨著台股上漲，新台幣兌美元匯價一早就跳升，最高升值7.8分，來到31.6元價位。(編輯：陳士廉)