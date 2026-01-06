「美股績效今年會跑輸亞股！」專家揭關鍵原因：大家失去信心不買美元了

針對今（2026）年的股市展望，國內外的法人與研究機構都相當樂觀，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT強調，今年投資最高的邏輯、也是最重要的理念，就是「美元貶值交易」。今年5月，美國總統川普將在聯準會任命新任主席，若繼續降息，美元就會跌得更多，所以第一年（2025）措手不及，第二年大家已經看清楚、有準備了，投資組合、資產配置開始大幅調整，要了解這個心理，所以今年美股的績效會跑輸亞洲股市。

就以昨（5）日盤勢來看，蔡明彰指出，美國各大指數漲最多的居然是道瓊指數，以前一定是納斯達克、費半，昨日道瓊反而漲了1.23%，而且創下歷史高點，然而，納斯達克只漲0.69%，且沒有創高點，為什麼？美國把委內瑞拉總統馬杜洛給帶走，背後是要委內瑞拉的資源「石油」。昨日道瓊可以漲那麼多是靠一檔股票，它是道瓊成分的能源股—雪佛龍，漲5%，因為在馬杜洛的時代之前，其實美國的石油業在委內瑞拉投資的部位很高，最高的就是雪佛龍。

話鋒一轉，蔡明彰提到，今（6）日亞洲股市最搶眼的不再是日、韓、台灣，中國上證指數站上4000點，創下了2015年7月來的新高。對比美國股市的標普500，2015年2000點、現在6900點，台股的加權指數在2015年的7、8千點，現在3萬點，換句話說，美國股市跟台股這10年來，從2015到現在大概都漲了2.5到2.7倍，上證今天才回去高點，它是不是基期低？是不是落後？所以會補漲。

蔡明彰直言，股市要漲，一定要子彈給他下去，什麼叫子彈？人民幣。現在離岸或在岸人民幣，都升破了1美元對7塊人民幣的關卡，人民幣升值，很多的錢就會進到了A股。那10年的底部打起來， A股一發動，跟美股對台股的影響不一樣，美國股市飆，閉著眼睛都知道台股要跟進電子股，假如中國股市漲起來影響台股，可能會換一些以前沒漲過的漲，像是低基期的原物料。

貴金屬上漲非地緣政治導致？蔡明彰點破關鍵原因

至於貴金屬行情，蔡明彰表示，市場常將黃金、白銀上漲歸因於地緣政治，但對川普而言，3個小時就把委內瑞拉給解決掉了，地緣政治對川普來講算什麼，所以只是一個藉口。真正是擔心2026年美國貨幣跟財政問題，大家失去信心，所以不去買美元，不買美元的話，就不會買美國股票，就轉到了亞洲，轉到了新興市場。

蔡明彰說明，在此背景下，為了對沖美元貶值風險，資金開始布局貴金屬。黃金回升至每盎司4400美元附近；白銀逼近80美元；LME倫敦金屬交易所的銅期貨來到1.3萬美元；鎳期貨也站上1.77萬美元。金屬的行情蠢蠢欲動，美元一跌，這些貴金屬上去，這個叫「美元貶值的交易」，所以說貶值的交易可能讓亞洲股市進一步上漲、金屬開始狂飆。

