美股翻臉費半急殺5% 台股承壓跑不掉得挨一拳
在周五美股回落陰影籠罩下，台股今（15）日開盤恐怕很難讓投資人有好心情。尤其與台股連動度極高的費城半導體指數，在創高後出現劇烈拉回，單日重挫5.1%，讓整個市場失去信心。台股一開盤大跌近500點，2萬8000點失守，低點下滑至2萬7698點。
上週五美股科技權值股全面走弱，台積電ADR大跌4.2%、輝達下挫3.27%，那斯達克指數單日暴跌398點、跌幅 1.69%，科技股賣壓宣洩，台指期夜盤同步重挫561點，為今日台股開盤埋下不小變數。台股開盤大跌近500點後，後跌點、跌幅略為收斂。
值得注意的是，這波領跌主角並非基本面轉壞，而是「漲多＋估值過高」的典型修正。博通暴跌超過11%；甲骨文同步重挫，華爾街幾乎是「血洗AI股」。資金有轉進非AI族群的格局，台股可進一步觀察，是否也有這樣的情況。
博通財報其實繳出了張漂亮成績，營收與獲利皆優於華爾街預期，明明財報好，但市場情緒卻死咬數字毛利率降低，順勢獲利了結。博通預估本季毛利率76.9%，不僅低於去年同期79%，也略低於上一季77.9%，在高本益比背景下，這樣的「小瑕疵」立刻成為檯面上拋售理由。
甲骨文則因負債比偏高、雲端與AI資本支出龐大，讓市場對AI投資報酬率產生疑慮，後又傳出資料中心建設進度可能遞延。表面理由是「AI泡沫疑慮升溫」，實際上就是一句話，股價已在高檔，投資人選擇先跑一趟再說。
在科技股普遍估值偏高的狀態下，華爾街對財報的標準已要「完美中的完美」才行。同時，接近年底，機構法人面臨結帳與績效鎖利壓力，對於今年漲幅巨大的AI與半導體股，自然傾向先行落袋為安，也讓短線震盪幅度放大。
因此，今日台股開盤勢必先反映美股重挫與夜盤壓力，AI與半導體族群恐續受壓，特別是與博通高度相關的ASIC、CPO、資料中心網通概念股，短線恐怕會休息一下。不過，這波回檔更多反映的是估值與毛利結構調整，而非需求反轉。
市場資金已有轉向科技股以外族群的跡象。相較之下，具備實質訂單與長期能見度的個股，反而成為資金避風港。例如華城，受惠AI資料中心與電廠建設推升變壓器需求，產能持續擴大，預估明年相關營收占比可達10%，訂單能見度更一路看到2028年，成為震盪盤中相對有底氣的族群代表。
整體來看，在AI科技股本益比高檔下，市場雖不否認科技與通訊服務長線仍具成長性，但短線走勢勢必進入高檔震盪、順勢獲利了結的階段。今日台股開盤，指數承壓在所難免。
更多鏡報報導
AI泡沫憂慮再起、科技股全面下殺 台積電跌回1450元 台股失守兩萬八關卡
美國男子公開GG尺寸！挑戰「世界最小陰莖」紀錄盼翻轉偏見
女兒憂曝「豪宅貼封條」人去樓空！87歲畫家曝「與小51歲妻喜得幼子」：斷絕父女關係
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 25
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
年賺三成、配息衝7%、股價只要0050五分之一？市值型ETF大洗牌 「這1檔」成新黑馬挑戰王座
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導市值型ETF戰場今年明顯升溫，不再只有元大台灣50（0050）獨霸舞台。隨著多因子策略崛起，新世代市值型產品開始搶占投資人目...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
台股主動式ETF新登場 年底ETF除息潮來臨 14檔產品聚焦12月中旬 非農、CPI與美光財報齊發｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦台股主動式ETF新登場，提供投資人因應震盪的新選擇；年底ETF除息潮來臨，14檔產品聚焦12月中旬；以及非農、CPI與美光財報齊發，全球市場迎重要觀察周！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 21 小時前 ・ 1
記憶體超級循環點火！「這3檔」EPS暴增...讓法人集體調高目標價 南亞科直指198元、華邦電衝破百元天花板
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群在財報與報價雙重催化下再度成為市場焦點。隨著美光即將於台北時間18日公布最新財報，外資與國內法人搶先布局，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
三大法人資金瘋狂湧入！捧43.9億搶進華邦電…又砸13億狂掃「這檔」4萬3千張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點，據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人上週買超47...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
投信年底火力全開？資金鎖定6檔作帳黑馬 AI之外「這檔重電股」意外成焦點...投資人震驚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導距離年底封關只剩最後十多個交易日，投信為了衝刺年度績效，作帳動作明顯加溫。隨著台股本周再創歷史新高，部分個股不僅沒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元
台股開盤即崩！受到美股科技股上週五（12日）重挫拖累，台股今（15）日早盤開盤後一路急殺，大盤暴跌超過513點，盤中最低一度下探至27,160點，權值雙雄全面失守，台積電重摔35元至1,445元、智邦更慘跌60元來到1,095元，市場驚呼「AI熱退、台股血流成河」。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
台股ETF除息周 三檔出眾
本周總計將有17檔台股ETF將進行除息，吸引306.8萬位受益人關注，其中以預估年化配息率來看，中信綠能及電動車（00896）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）三檔都衝上10％以上最受到市場關注，其餘一半以上也有超過5％以上的配息率。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
今年第8大！台股一度跌逾500點 股市名師喊：是好買點
博通財報不如市場預期，美股暴跌，台股今（15）日開低走低，早盤一路向下探底，盤中最低跌至27687點，下跌511點，失守2萬8關卡，創下今年第8大，專家表示，博通財報還是優於預期，台股目前漲多拉回，反而是好買點。Yahoo奇摩股市 ・ 42 分鐘前 ・ 2
國防預算衝破天花板！千億特別預算點火軍工鏈 「這台廠」訂單爆表、EPS已近4元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導政府國防政策全面轉向強化實力防衛，資本市場也聞風而動。總統賴清德上任後，持續釋出加碼國防支出的明確訊號，不僅規劃明...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 7
記憶體漲價延燒！華東爆量31.3萬張吸金、「這檔」亮燈漲停 8檔封測族群全面點火
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體市場供不應求的熱潮正持續向後段封裝測試產業擴散。隨著DRAM價格大幅上揚，NANDFlash報價也跟進走高，帶動記憶體封測...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國房市巨頭岌岌可危 萬科巨債可能即將引爆違約潮
路透社週日（14日）報導，有官股撐腰的中國房地產巨頭萬科，一筆週一（15日）到期的債券仍舊無法獲得債權人同意延展。萬科的債券可能即將出現倒債，使這家房產巨頭步上恆大、碧桂園的後塵。太報 ・ 18 小時前 ・ 2
瘋搶高股息！外資豪砸11.6億掃貨00878、00919、00929等6檔 再續抱「這檔」第6週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（12/8~12/12）週漲217.13點、漲幅0.78%，收在28198.02點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超254.53億...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
央行Q4利率 金融業全押連七凍
美國聯準會12月再降息1碼，緊接著全球迎來「超級央行周」，我央行18日也將召開第四季理監事聯席會議。根據本報對金融業者問卷調查顯示，全數維持上季看法，即考量明年經濟成長率可延續穩健，且通膨預測值下修，預期央行貨幣政策不變，全數押注利率將是連七凍。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 2
聯發科寫最強11月 法人估Q4 EPS 14.6元
[NOWnews今日新聞]IC設計大廠聯發科先前公布11月營收為468.96億元，月減9.8%、年增3.65%，創同期新高；法人機構表示，因晶片製造成本上揚，聯發科將於2026年對客戶漲價，加上202...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「這檔」金控前11月獲利年增34.46% 週線強漲7%卻遭自營商單週倒上千張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股本週（12/08～12/12）加權指數上漲217.13點，收在28198.02點，漲幅0.78%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人本週共買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體熱度超失控！華邦電6日暴漲近27%、「它」當沖更飆破6成 連同穎崴17檔亮起注意紅燈
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股上週五（12日）加權指數終場上漲217.13點，收在28198.02點，漲幅0.78%。證交所公布17檔注意股，半導體測試大廠穎崴（65...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台股開盤》跌500點不恐慌 電子權值回檔！台股、台積三道防線現身
[Newtalk新聞] 台股今天(15日)開黑大跌逾500點，最低來到27684點。上櫃、電子與金融類股全走跌。重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電跌30元、來到1450元。鴻海跌5.5元、來到221.5元。廣達跌4.5元、來到282元。聯發科跌10元、來到1395元。台達電跌16元、來到922元。 分析師葉俊敏表示，台股仍需看近二日美股表現，美股雖然週五重挫，但美股四大指數都在月線之上→看是修正至月線或季線，VIX指數：才16.65；18不到都是正常回檔。 葉俊敏表示，台股及台積電三道防線：20日均台股27511、台積電1440 60日均；台股27250、台積電1424前低(11／24)；台股26395、台積電1375。重要指標股，前三大權值股：信驊、群聯、旺矽、聯亞、富喬分別打進19、20名。上詮、昇達科分別打進28、30名。 葉俊敏解析市場焦點族群： 台積鏈：創意、漢唐、聖暉*、帆宣、新應材、旺矽、穎崴、精測、中砂、洋基工、晶呈科、亞翔。 AI：智邦、奇鋐、富世達、健策、新盛力、信驊。 記憶體：缺貨開始反應至PC、手機報價或容量。 華邦電→型態最強；南亞科→處置中。 宜鼎：新頭殼 ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話