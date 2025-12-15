美股翻臉費半急殺5% 台股承壓跑不掉得挨一拳

博通財報明明很好卻照樣跌，AI估值過高現形，華爾街趁高獲利了結，殺AI股下費半暴跌逾5%，也拖累台股開盤。圖／翻攝自博通

在周五美股回落陰影籠罩下，台股今（15）日開盤恐怕很難讓投資人有好心情。尤其與台股連動度極高的費城半導體指數，在創高後出現劇烈拉回，單日重挫5.1%，讓整個市場失去信心。台股一開盤大跌近500點，2萬8000點失守，低點下滑至2萬7698點。

上週五美股科技權值股全面走弱，台積電ADR大跌4.2%、輝達下挫3.27%，那斯達克指數單日暴跌398點、跌幅 1.69%，科技股賣壓宣洩，台指期夜盤同步重挫561點，為今日台股開盤埋下不小變數。台股開盤大跌近500點後，後跌點、跌幅略為收斂。

值得注意的是，這波領跌主角並非基本面轉壞，而是「漲多＋估值過高」的典型修正。博通暴跌超過11%；甲骨文同步重挫，華爾街幾乎是「血洗AI股」。資金有轉進非AI族群的格局，台股可進一步觀察，是否也有這樣的情況。

博通財報其實繳出了張漂亮成績，營收與獲利皆優於華爾街預期，明明財報好，但市場情緒卻死咬數字毛利率降低，順勢獲利了結。博通預估本季毛利率76.9%，不僅低於去年同期79%，也略低於上一季77.9%，在高本益比背景下，這樣的「小瑕疵」立刻成為檯面上拋售理由。

甲骨文則因負債比偏高、雲端與AI資本支出龐大，讓市場對AI投資報酬率產生疑慮，後又傳出資料中心建設進度可能遞延。表面理由是「AI泡沫疑慮升溫」，實際上就是一句話，股價已在高檔，投資人選擇先跑一趟再說。

在科技股普遍估值偏高的狀態下，華爾街對財報的標準已要「完美中的完美」才行。同時，接近年底，機構法人面臨結帳與績效鎖利壓力，對於今年漲幅巨大的AI與半導體股，自然傾向先行落袋為安，也讓短線震盪幅度放大。

因此，今日台股開盤勢必先反映美股重挫與夜盤壓力，AI與半導體族群恐續受壓，特別是與博通高度相關的ASIC、CPO、資料中心網通概念股，短線恐怕會休息一下。不過，這波回檔更多反映的是估值與毛利結構調整，而非需求反轉。

市場資金已有轉向科技股以外族群的跡象。相較之下，具備實質訂單與長期能見度的個股，反而成為資金避風港。例如華城，受惠AI資料中心與電廠建設推升變壓器需求，產能持續擴大，預估明年相關營收占比可達10%，訂單能見度更一路看到2028年，成為震盪盤中相對有底氣的族群代表。

整體來看，在AI科技股本益比高檔下，市場雖不否認科技與通訊服務長線仍具成長性，但短線走勢勢必進入高檔震盪、順勢獲利了結的階段。今日台股開盤，指數承壓在所難免。



