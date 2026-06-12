美股翻身 道瓊大漲929點 那指數勁揚640點
(台北訊)川普宣布取消空襲，美國股市今天勁揚收紅。，外界期待美伊即將達成協議，讓全球石油運輸恢復順暢。道瓊工業指數大漲929.97點或1.86%，收50848.75點。標準普爾500指數上漲127.31點或1.75%，收在7394.30點。那斯達克綜合指數勁揚640.16點或2.54%，收25809.66點。費城半導體指數大漲964.98點或7.91%，收13171.44點。
台積電ADR收421.07美元，上漲13.28美元。聯電ADR收20.68美元，漲1.78美元。川普又在美國股市穿雲覆雨，恰好外資也賣到斷貨，台灣股市游資小兵立大功，撐起半導體類股半邊天。台股搶是一窩蜂，但不缺資金。
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