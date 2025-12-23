美股耶誕假期的縮短交易周開紅牌 美光、輝達和這一家拉出可觀漲幅

在耶誕假期縮短的交易周開盤日，美國股市三大主要指數全面走高，科技股持續反彈成為主要推力，標普500指數11個類股幾乎全數收紅。



科技股的反彈延續上周末動能，主要受美光科技（Micron Technology）發布優於預期的財測指引，以及近期通膨數據低於市場預期影響。這使得標普500指數和道瓊工業平均指數距離12月11日創下的歷史收盤高點僅剩不到1%距離。



美光帶頭，多數晶片製造商跟隨走高



其中，輝達（NVIDIA）股價上漲，為標普500指數貢獻最大漲幅。據路透社報導，輝達已通知中國客戶，計劃在2026年2月中旬農曆新年假期前，開始出貨其第二強大的H200人工智慧晶片。這項消息提振市場對輝達在中國市場前景的樂觀情緒。



美光科技股價大幅攀升，其他晶片製造商多數跟隨走高。

Slatestone Wealth首席市場策略師肯．波爾卡利（Ken Polcari）在接受採訪時表示：「雖然今日股市上漲，但我預期市場將維持震盪整理格局。若出現回落後再反彈至目前水準，我不會感到意外。」

根據初步收盤數據，標普500指數上漲43.99點，或0.64%，收於6,878.49點；那斯達克綜合指數上漲121.21點，或0.52%，收於23,428.83點；道瓊工業平均指數上漲227.79點，或0.47%，收於48,362.68點。

12月股市向來表現強勁，根據《股票交易者年鑑》（Stock Trader's Almanac），自1950年以來，所謂的「聖誕老人行情」期間──即年底最後5個交易日加上1月前2個交易日──標普500指數平均上漲1.3%。今年這段期間從12月24日開始，持續至2026年1月5日。

貨幣寬鬆預期抵銷對關稅的擔憂



市場對人工智慧領域的樂觀情緒、美國經濟顯示韌性跡象，以及對貨幣政策進一步寬鬆的預期，抵銷了部分對潛在關稅政策的擔憂，推動美國3大指數朝向連續第3年正報酬邁進。標普500指數今年迄今累計上漲約17%。

標普500指數11個類股多數上漲，其中金融、原物料和能源類股表現最佳，受大宗商品價格上漲帶動。科技類股同樣錄得漲幅。

在假期交易清淡的環境下，華爾街恐慌指標──芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）──跌至近期低點附近。

交易量維持低檔，預料隨著聖誕節臨近將進一步縮減。美國股市將於12月24日美東時間下午1點提前收盤，並於12月25日聖誕節全天休市。

本周將發布多項重要經濟數據，包括第三季國內生產毛額（GDP）修正值、12月消費者信心指數，以及每周初請失業金人數。這些數據將提供美國經濟最新狀況洞察，並為聯準會貨幣政策走向帶來線索。

波爾卡利指出：「明日的GDP數據將是最後一項市場高度關注的重要經濟指標。」

賴瑞．艾利森掛保證，推升華納股價



個股方面，特斯拉（Tesla）股價上漲，並觸及盤中歷史新高。此前，德拉瓦州最高法院於12月19日裁定恢復執行長馬斯克（Elon Musk）2018年的薪酬方案。

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）股價上漲，原因是甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞．艾利森（Larry Ellison）同意為派拉蒙（Paramount）對該公司的收購提案，提供個人擔保支持約404億美元的股權融資部分。派拉蒙股價亦同步走高。



此外，在Permira和Warburg Pincus領導的私募股權集團以約84億美元（含債務）收購投資與會計軟體製造商Clearwater Analytics Holdings的交易宣布後，該公司股價大幅上漲。

責任編輯：許詠翔

