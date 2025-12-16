美股臉黑台股一路蹲 早盤被按在地上磨擦重挫逾500點

美股繼續修正，今（16）日台股只能先蹲，沒想到越蹲越深，隨著外資進入聖誕假期，市場關注內資能否接棒撐盤。

美股昨夜氣氛偏空，四大指數全面收黑，科技股壓力明顯，其中台積電ADR下跌1.47%，成為今日台股開盤的重要風向球。台指期夜盤同步下挫235點，顯示短線市場情緒轉趨保守，台股今日開盤，勢必先反映美股修正壓力。果然，台股一開盤就以27634.44點開出、跳水232點，隨之上浮震盪、下跌194點左右，九點半後，沒想到跌勢加劇，早盤跌破500點。

最近市場變數真的多，瑞源投顧分析師林儒毅表示，一邊是通膨、非農就業這些重要數字一個接一個準備公布，日本央行預估將升息、週五又是四巫日，市場方向不明朗下，資金自然不敢亂衝，大家都在觀望、等待。而美國期貨盤正在下殺，也影響了台股下挫力道。另一邊，外媒又點名川普內部對FED聯準會主席熱門人選哈賽特（Kevin Hassett）出現不同聲音，變數突然冒出來，這也讓華爾街趨向保守。

不過盤面也不是完全沒亮點。科技股裡面，Tesla消息不斷，是近期少數真的「殺出重圍」的代表，也順勢帶動昨天台股太陽能族群大漲，代表資金其實沒有跑掉，只是換地方躲、換題材操作。

再看籌碼面，大盤融資餘額已經衝到3293億元，水位偏高，代表市場槓桿用得不小。這種情況下，只要指數一回檔，震盪就會被放大，短線下跌風險還是得小心。再加上現在整體股價位置已經不低，權值股如果推不上去，指數空間自然有限。

因此接下來盤勢的重點，很可能不在指數，而在資金怎麼跑。如果大盤繼續在高檔震盪、權值股卡關，資金就會往個股輪動，會不會出現「輪漲行情」，就看中小型股表現。

林儒毅認為，接下來工業電腦很缺記憶體下，記憶體類股會是重點，另外，電力就是算力的重電股、與最近馬斯克加持的SpaceＸ低軌衛星群，將是AI疑慮風波時刻，資金可以轉往的標的。尤其，下週外資陸續進入聖誕假期，開始作帳情，本土法人對中小型股短線影響力會比外資更關鍵。

展望後市，從現在一路到農曆年前，本來就是科技股相對活躍的時間帶。市場法人認為，只要AI這條主線沒變、國際股市沒有出現大黑天鵝，台股仍有機會在震盪中延續「作帳＋作夢行情」。只是操作上，與其追指數，不如把重心放在選股跟節奏。



