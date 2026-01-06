美股記憶體概念股嗨漲！Sandisk開盤狂飆20%

▲美股6日早盤，記憶體概念股再度飆漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股週二(6日)早盤指數再度上揚，費城半導體指數創下歷史新高，記憶體狂潮進入2026年持續火熱，早盤美光、SanDisk持續創股價新高，SanDisk漲幅更是飆破20%。

美股四大指數6日早盤，截止至台灣時間晚間11時05分，道瓊工業指數上漲147點或0.3%、那斯達克上漲111點或0.47%、標普500指數小漲26點或0.38%、費城半導體大漲201點或2.71%，指數來到7,648點歷史新高。

廣告 廣告

個股部分，記憶體概念股再度呈現大飆漲，SanDisk大漲22%，股價一舉從昨日收盤的274.08美元衝高到336.41美元；美光大漲超過7%、威騰電子飆漲10%、希捷科技也有9%漲幅；其餘科技股部分，台積電ADR早盤開漲3%，股價摸到332美元大關，輝達早盤上漲近2%，股價重返190美元。

根據路透報導，三星電子受記憶體晶片嚴重短缺的刺激，第四季營業利潤預計增長 160%。由於客戶爭相滿足對人工智慧（AI）的蓬勃需求，大幅推升了記憶體價格。隨著產業轉向生產 AI 相關晶片，傳統記憶體的產量受到抑制，而用於訓練與運行 AI 模型的新型及傳統記憶體晶片需求則同步激增。

根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的 SmartEstimate 數據推估，三星在 10 月至 12 月期間的營業利潤可能達到 16.9 兆韓元（117 億美元），該數據由31位分析師共同預測得出，且更著重在那些預測更為準確的分析師。相較於去年同期的 6.49 兆韓元，這將創下自 2018 年第三季（歷史最高紀錄 17.6 兆韓元）以來的單季最高利潤。

TrendForce 分析師 Avril Wu 表示，「隨著傳統 DRAM 價格持續飆升，生產重心集中在此領域的三星，可望從這波價格上升週期中獲得相對豐厚的收益。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體「超級週期」還沒結束？全球市場專家：第二季價格再漲40%

記憶體飆不停！全球消費性電子準備大爆漲？三星：沒有公司能倖免

「全球最療癒壁爐」是它！一支影片能賺三千萬 吸1.5億次觀看