美股走勢分歧 標普創高、台積電ADR漲近2％

▲美股週二（27日）漲跌互見，標普500指數受到大型科技股上漲帶動，在盤中創下歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股週二（27日）漲跌互見，資金回流科技與半導體族群，道瓊工業指數承壓走低，不過標普500指數受到大型科技股上漲帶動，在盤中創下歷史新高，台積電ADR大漲近2％。投資人一邊等待科技企業公布財報，一邊關注聯準會（Fed）即將於週三（28日）公布的今年首度利率決策。

標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.60點，略微超越數週前創下的歷史高點，儘管指數成分股中下跌家數多於上漲；以科技股為主的那斯達克指數上漲215.74點或0.91%，收23817.10點；相較之下，道瓊工業指數表現掙扎，終場下跌408.99點或0.83%，收49003.41點，主要是受成份股聯合健康（UnitedHealth）重挫近20%的拖累；費城半導體指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。

科技巨頭與AI敘事

蘋果（Apple）上漲逾1%，微軟（Microsoft）漲幅超過2%。台積電ADR上漲5.56美元，或1.67％，收338.27美元。

本週結束前，將有超過90家標普 500 指數成分股公布財報。Meta、微軟以及「科技七巨頭」之一的特斯拉（Tesla）都將在週三公布業績，蘋果則定於週四（29日）發布。

Globalt Investments高級投資組合經理馬丁（Thomas Martin）表示：「大家都在關注任何能提供人工智慧敘事線索的資訊。」他指出，投資人將特別留意企業的資本支出水準，以及與AI商業化相關的內容，「重點將放在管理層的評論，以及在資本支出（capex）與營運支出（opex）上究竟投入了多少資金。」

儘管去年底市場曾擔憂AI相關權值股估值過高，並引發科技泡沫的恐懼，但馬丁認為，雖然AI的投資回報率（ROI）仍有待商榷，但投資者的熱情在未來幾年內仍將持續，因為資料中心建設、AI代理人與機器人的發展趨勢並未改變。

醫療保險股集體下挫

週二醫療保險板塊表現低迷。於美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）提議，2027年對聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）保險商的給付淨平均僅調升0.09%，遠低於市場預期，相關類股聞訊重挫。Humana股價暴跌21%，CVS Health也下跌14%。

聯準會政策會議

本週另一大焦點，是聯準會今年首度的政策決策。市場普遍預期，Fed將維持基準利率在3.5%至3.75%的目標區間不變，但交易員將從聲明中尋找未來降息時點的線索。根據芝商所（CME）FedWatch工具，聯邦基金利率期貨仍顯示，到2026年底前，可能會有兩次各0.25個百分點的降息。

白銀市場動向

BTIG 分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）警告白銀可能出現「噴出見頂」（blow-off top）。週一（26日）白銀市場打破多項紀錄，iShares白銀信託ETF（SLV）單日成交量達3億股，創下歷史新高。

克林斯基向CNBC表示：「以名目或美元成交量來看，投資人交易的金額約達350億美元，幾乎和標普500 ETF（SPY）一樣，這種情況極為罕見。如此瘋狂的交易行為，再加上盤中反轉，確實讓我們提高警覺，未來幾週或幾個月可能出現相當幅度的修正。」

去年以來白銀表現強勁，上週白銀現貨價格突破每盎司100美元，受惠於AI基礎設施、電動車及太陽能需求，SLV自 2025年1月以來已上漲超過260%。克林斯基指出，這種瘋狂的交易行為加上盤中反轉，暗示未來數週或數月內可能出現顯著修正。

