美股走勢分歧 標普創高、台積電ADR漲近2％
[NOWnews今日新聞] 美股週二（27日）漲跌互見，資金回流科技與半導體族群，道瓊工業指數承壓走低，不過標普500指數受到大型科技股上漲帶動，在盤中創下歷史新高，台積電ADR大漲近2％。投資人一邊等待科技企業公布財報，一邊關注聯準會（Fed）即將於週三（28日）公布的今年首度利率決策。
標普500指數上漲28.37點或0.41%，收6978.60點，略微超越數週前創下的歷史高點，儘管指數成分股中下跌家數多於上漲；以科技股為主的那斯達克指數上漲215.74點或0.91%，收23817.10點；相較之下，道瓊工業指數表現掙扎，終場下跌408.99點或0.83%，收49003.41點，主要是受成份股聯合健康（UnitedHealth）重挫近20%的拖累；費城半導體指數上漲190.14點或2.40%，收8117.18點。
科技巨頭與AI敘事
蘋果（Apple）上漲逾1%，微軟（Microsoft）漲幅超過2%。台積電ADR上漲5.56美元，或1.67％，收338.27美元。
本週結束前，將有超過90家標普 500 指數成分股公布財報。Meta、微軟以及「科技七巨頭」之一的特斯拉（Tesla）都將在週三公布業績，蘋果則定於週四（29日）發布。
Globalt Investments高級投資組合經理馬丁（Thomas Martin）表示：「大家都在關注任何能提供人工智慧敘事線索的資訊。」他指出，投資人將特別留意企業的資本支出水準，以及與AI商業化相關的內容，「重點將放在管理層的評論，以及在資本支出（capex）與營運支出（opex）上究竟投入了多少資金。」
儘管去年底市場曾擔憂AI相關權值股估值過高，並引發科技泡沫的恐懼，但馬丁認為，雖然AI的投資回報率（ROI）仍有待商榷，但投資者的熱情在未來幾年內仍將持續，因為資料中心建設、AI代理人與機器人的發展趨勢並未改變。
醫療保險股集體下挫
週二醫療保險板塊表現低迷。於美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）提議，2027年對聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）保險商的給付淨平均僅調升0.09%，遠低於市場預期，相關類股聞訊重挫。Humana股價暴跌21%，CVS Health也下跌14%。
聯準會政策會議
本週另一大焦點，是聯準會今年首度的政策決策。市場普遍預期，Fed將維持基準利率在3.5%至3.75%的目標區間不變，但交易員將從聲明中尋找未來降息時點的線索。根據芝商所（CME）FedWatch工具，聯邦基金利率期貨仍顯示，到2026年底前，可能會有兩次各0.25個百分點的降息。
白銀市場動向
BTIG 分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）警告白銀可能出現「噴出見頂」（blow-off top）。週一（26日）白銀市場打破多項紀錄，iShares白銀信託ETF（SLV）單日成交量達3億股，創下歷史新高。
克林斯基向CNBC表示：「以名目或美元成交量來看，投資人交易的金額約達350億美元，幾乎和標普500 ETF（SPY）一樣，這種情況極為罕見。如此瘋狂的交易行為，再加上盤中反轉，確實讓我們提高警覺，未來幾週或幾個月可能出現相當幅度的修正。」
去年以來白銀表現強勁，上週白銀現貨價格突破每盎司100美元，受惠於AI基礎設施、電動車及太陽能需求，SLV自 2025年1月以來已上漲超過260%。克林斯基指出，這種瘋狂的交易行為加上盤中反轉，暗示未來數週或數月內可能出現顯著修正。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
科技股堅挺領漲、聯合健康集團股價跳水20％！美股開盤兩樣情
市場靜待Fed議息、重磅科企財報！美股收高 金價一度破5100美元
黃金價格一度破5100美元！白銀直逼108大關 高盛看今年趨勢
其他人也在看
醫療保健板塊沉壓！ 美股道瓊跌408點、台積電ADR漲1.67％
美國大型企業公布的財報參差不齊，美股星期二漲跌互見，資金回流科技與半導體族群，道瓊工業指數承壓走低，但那斯達克、標普500與費城半導體指數收高，台積電ADR大漲近2％。（請聽AI報導。） 美股科中廣新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
台中蛋雞場爆1700隻雞死亡 農業局採樣送驗祭「移動管制」
台中豐原一處蛋雞場傳出大量異常死亡情形。台中市農業局27日上午前往採樣並送檢驗，同時開立「移動管制通知書」，禁止場內動物以及相關物品移出，檢驗結果預計48小時出爐。(請聽AI報導) 國民黨台中市中廣新聞網 ・ 24 分鐘前 ・ 2則留言
春聯馬年句子有哪些？什麼時候貼？春聯貼法、習俗、禁忌一次掌握
貼春聯是家家戶戶農曆新年增添節慶氣氛的方式，有著除舊布新、祈福納吉的美好寓意。傳統版本之外，市面上也販售有不少創意版春聯。無論是哪一種春聯，你可能想問，究竟貼春聯時間為何？可以提早貼嗎？春聯平仄怎麼看？春聯左右怎麼貼？貼春聯的禁忌有哪些？Yahoo新聞編輯室帶你一起認識貼春聯的眉角，陪你貼上充滿喜氣的春聯，準備迎接新年到！Yahoo新聞編輯室 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
輝達扮鯰魚 翻轉產業版圖
輝達以安謀（Arm）架構處理器揮軍Windows消費級筆電市場，有望加速WoA（Windows on Arm）陣營在Wi...聯合新聞網 ・ 34 分鐘前 ・ 發表留言
成熟製程熱潮哪檔可買？別只看記憶體、被動元件 「同在6字頭」阮慕驊點名聯電勝出、直言矽晶圓仍躺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導成熟製程價格上調題材點火，晶圓代工族群全面轉熱，聯電（2023）與力積電（6770）股價同樣站上6字頭，市場掀起「到底該買誰...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
川普用關稅教訓韓國！學者：這刀砍給台灣看
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（27）日突然在社群平台發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，將從15...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 384則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 7則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 13 小時前 ・ 4則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
記憶體又爆漲100%！Q2繼續飆？「這8家台灣大廠」供應價有機會順風撈金
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI應用擴散帶動需求暴衝，記憶體市場再起波動。韓媒指出，NAND快閃記憶體龍頭三星電子今年第1季已把供應價格上調逾100%，且第...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
[Newtalk新聞] 台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。 尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。 除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明新頭殼 ・ 1 天前 ・ 9則留言
外資自己打起來？南亞科目標價從41元到350元「天地價差」全曝光 記憶體股多空失控「這原因」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股記憶體族群才剛從處置陰影中走出，外資圈卻先爆發激烈內戰。指標股南亞科（2408）在23日解除處置後迅速成為焦點，外資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
漲太快出事了？「這網通大廠」量暴增7.45倍、南亞科漲353% 台股20檔注意股名單曝光
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股26日終場加權指數上漲103.01點，收在32064.52點，漲幅0.32%。證交所公布20檔注意股，晶片大廠聯發科（2454）則因六個營...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 23 小時前 ・ 13則留言
《熱門族群》記憶體「解禁」掀漲停潮 南亞科、威剛創天價
【時報-台北電】美光股價續創高，DRAM大廠南亞科(2408)今早再創新天價。下游模組廠威剛(3260)也挾獲利創新高帶動股價漲停同步攀上史上新高。台系記憶體族群今日隨著買盤增溫，盤中聯袂大漲，晶豪科、旺宏(2337)攻頂相呼應。 旺宏今日正式「解禁」出關，強勢漲停。華邦電(2344)、十銓(4967)預計明天接棒，華邦電及十銓盤中也攻上漲停，助陣多頭勢力。 上周台系記憶體族群九檔陸續解禁，尤其上周五一口氣有四檔指標股解禁出關，但股價大幅震盪，今早隨著南亞科(2408)率先攻新高，晶豪科(3006)強勢漲停，力積電(6770)也重整旗鼓，下游模組廠威剛(3260)上周五逆勢上攻新高，今早再締歷史新高價。 今年所有記憶體價格均可望大漲，加上美光再創新天價，以及台系記憶體族群解禁出關後買盤續挺，上周五股價大幅震盪後，今由南亞科表態衝高。旺宏、力積電目前成交量分居第二及第三，南亞科居前十，股價攻高295元，漲逾8%。 上周三率先出關的千金股群聯(8299)今日也呈現開高走高。 旺宏處置至23日，今日正式出關。股價強勢漲停。將於周二下午召開法說會。 華邦電、十銓處置期間至今(26)日，周二即將時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
聯發科史詩級漲幅！外媒揭兩天狂飆265元內幕：與台積電有關
聯發科股價創下有史以來最大的兩日漲幅，從1525元低點拉到最高1790元，累計漲幅達19%，並創下歷史新高。外媒撰文分析兩大原因，包括受惠於Google TPU大單題材，以及基金經理人因台積電持股達到上限，進而轉向買入聯發科。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
台積電整理法人先落袋 台股站上3萬2千點再刷新高/台塑四寶集體點火 撐盤主角換傳產/日圓急飆甜甜價沒了 廣場協議2.0警報響？｜Yahoo財經掃描
美國最新經濟數據與企業財測訊號分歧，牽動市場情緒，讓資金在科技股與傳統類股間來回挪移，美股四大指數上周五漲跌互見，道瓊下跌0.58%、那斯達克小漲0.28%、標普500指數微升0.03%、費城半導體指數下挫1.21%；科技股方面，英特爾因財測不如預期重挫16.98%拖累晶片股氣氛，輝達受惠H200晶片相關消息激勵走揚1.53%，Netflix則在連跌後反彈3%，台積電ADR也同步跟著走揚0.38%。亞股方面走勢偏弱，日股下跌1.79%、韓股同樣下挫0.81%；港股幾乎收平盤，上證指數微幅走弱，市場觀望氣氛升溫。 回到台股，今(26)日加權指數小漲103.01點、收32,064.52點續寫新高，成交金額7,258.23億元；權王台積電(2330)震盪整理未能續攻，但傳產族群接棒，台塑四寶強勢接棒，其中三寶亮燈表態，南亞(1303)同步走揚，帶動傳產人氣回籠；電子股則以題材股撐場，面板、記憶體族群買氣熱，持續成為資金追逐焦點，推升大盤維持高檔震盪、人氣不墜。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 7則留言
焦點股》記憶體行情火熱 旺宏、華邦電衝漲停
記憶體價格持續看漲，激勵解除處置的南亞科、旺宏（2337）、力積電（6770）及明天將出關的華邦電（2344）今續價量俱揚，南亞科盤中並奔達新高價，旺宏、華邦電則飆漲停。南亞科於23日結束處置出關，有外資法人給予南亞科「賣出」投資評等，認為2026年DDR4價格成長速度將明顯低於DDR5，DDR5為自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
1.25億買800家OK超商 美廉社打什麼算盤？
上週五（1月23日），台灣零售市…民報 ・ 1 天前 ・ 15則留言