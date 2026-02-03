美股走穩 黃金、白銀、加密幣持續波動

（中央社記者廖漢原紐約2日專電）美股3大指數今天走穩上揚，上週貴金屬價格崩跌震撼全球，今天市場仍瀰漫不確定性，同樣受影響的加密貨幣比特幣今年跌幅已超過10%。

美股道瓊工業、標準普爾500與那斯達克指數，2日小幅上揚1.05%、0.54%與0.56%，代表科技與工業民生的英特爾（Intel）、開拓重工公司（Caterpillar）與麥當勞（McDonald's）帶動大盤走高。

製造業樂觀情緒下，道瓊工業指數2月首個交易日上漲515.19點，以49407.66點作收。大盤持續在49000點間盤整，朝5萬點歷史新高邁進。

媒體報導，輝達（Nvidia）對OpenAI千億美元鉅額投資有疑慮，執行長黃仁勳在台期間駁斥報導，指出會參與下一輪融資。輝達2日股價下跌2.89%，盤後交易回升。台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.27%，盤後交易走高。

黃金、白銀現貨與期貨1月30日價格暴跌，2日交易持續震盪、小幅上揚。

美國總統川普（Donald Trump）有意納格陵蘭為領土，美歐貿易戰危機再起，伊朗緊張局勢持續，貴金屬於1月狂飆，從現貨、期貨到實體黃金白銀都成個別投資者追捧對象，上週價格大幅回落，連帶影響加密貨幣市場。

金融市場過去數月因美元資產走低，興起「貶值交易」（Debasement Trade），投資人減少法定貨幣資產比例，轉向對沖法幣貶值風險的避險工具，如黃金白銀，甚至風險較高的加密貨幣。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，除了黃金外，中國市場追捧白銀，銀價大漲，甚至影響倫敦與紐約的貴金屬交易。

比特幣（BTC-USD）1月期間最高報價約9萬6000美元，2月1日曾跌破7萬7000美元低點，是去年4月川普宣布對等關稅後的最大跌幅，2日報價約在7萬8000美元，小漲約1%。比特幣週末期間跌幅達7%，今年至今已跌11%。

加密貨幣投資公司Hashdex全球市場主管歐席亞（Gerry O'Shea）在華爾街日報指出，加密貨幣價格預期還有更多波動。（編輯：田瑞華）1150203