美股走高帶動台股 學者：傳產關稅最壞情況已過

週二台股開盤一掃前一天的跌勢，開高走高，2萬6995點開出，早盤最高一度來到2萬7118點，漲超過600點。權值股台積電重新回到1400元，早盤最高來到1425元、漲50元。

台經院研究6所所長吳孟道指出，「基本上還是往降息的方向走，這當然對股市就是一個比較大的激勵作用，因為確實它可以提供比較多的流動性，那只是現在大家想法是到底這個速度到底要快或慢。」

除了股市近期震盪引發關注，先前英國《金融時報》曾報導，台美關稅即將公布，台灣可能承諾投資美國約4000億美元，行政院經貿辦當時對外回應，談判團隊仍持續透過視訊會議等方式談判，但外界關注未來是否可能對台灣經濟造成影響。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，「對傳產來說，目前關稅底定天花板已經知道，再加上川普的關稅可能被最高法院駁回，是好消息但對科技廠商來說他們會擔心，今（2025）年台灣對美國的貿易順差這麼地高，再加上232關稅半導體關稅，不知道還有什麼結果這個廠商會擔心的，所以我想廠商沒有辦法完全做準備，只能就目前的資訊看起來，是已經把最壞的情況過去了。」

另外在房市部分，因為央行的第7波信用管制尚未鬆綁，台經院專家預期房市將從去（2024）年的價量齊揚，轉成量縮價緩跌。

台經院產經資料庫總監劉佩真預估，「維持目前的一個管制的基調，應該是機率會比較大，那麼也就是說會持續地觀察像是在不動產的整個放款集中度的一個表現，那麼或許在鬆綁的時間點，可能會比較是放在明（2026）年的上半年。」

因應AI熱潮不減，台經院專家認為，透過AI將有助解決台灣少子化所引發的缺工問題，AI要取代人力還需要一段時間。