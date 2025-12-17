美股跌多漲少 台股開盤上漲59點

▲ 台北股市今（17）日開盤上漲59.52點、來到27596.18點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國勞動市場數據好壞參半，失業率攀升至四年多來高點，引發市場對經濟健康狀況的疑慮，美股四大指數週二多數走低，唯獨那斯達克指數逆勢上漲0.2%，特斯拉時隔一年再創歷史新高，不過，台北股市今（17）日開盤上漲59.52點、來到27596.18點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.23點、來到260.47點。

美國勞工統計局數據顯示，11月非農就業人口增加6.4萬人，優於市場預期的5萬人，也扭轉10月大幅減少10.5萬人的疲弱表現。不過，11月失業率升至4.6%，高於市場預估的4.5%，並創下四年多來新高，凸顯勞動市場放緩的疑慮仍在升溫。

投資機構指出，目前數據尚不足以顯示勞動市場風險結構已出現明顯改變，若聯準會在當前情況下召開會議，決策官員可能傾向維持利率不變。不過，該機構仍預期，隨著2026年通膨壓力進一步緩解，政策利率有空間逐步朝中性水準調整。

市場也關注即將公布的11月消費者物價指數，該數據將成為評估通膨走勢與利率政策方向的重要依據。勞動市場與通膨表現，一直是聯準會決定是否進一步降息的兩大核心考量。

美股四大指數昨日多數走低，道瓊指數下跌302.3點或0.62%，收48114.26點，那斯達克指數上漲54.049點或0.23%，收23111.462點，標普500指數下跌16.25點或0.24%，收6800.26點，費半指數下跌31.967點或0.46%，收6958.438點。

科技五大巨頭普遍走高，Meta上漲1.49%，蘋果上漲0.18%，Alphabet下跌0.54%，微軟上漲0.33%，亞馬遜上漲0.01%。半導體股漲跌不一，AMD上漲0.77%，博通上漲0.44%，輝達上漲0.81%，應用材料下跌0.93%，高通下跌1.75%，美光下跌2.10%。

台股ADR跌多漲少，台積電ADR下跌0.30%，日月光ADR下跌1.80%，聯電ADR上漲0.64%，中華電信ADR下跌0.89%。

