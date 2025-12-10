美股輕鬆賺1／AI火車頭狂衝到2028年 達人：成長股才是下一個5倍大黑馬

根據統計，美股標普500整體報酬中超過8成由成長股貢獻。

近年美股雖持續上漲，但並非全面開花。根據統計，近一年指數上攻的主要動能集中在成長型企業上，標普500整體報酬中超過8成由成長股貢獻。專家指出，在降息循環啟動、資金輪動加速環境下，若能將投資焦點放在具備成長性的企業，可有效拉高長期累積報酬。

11 月美國科技股因估值過高出現明顯回檔，進入2025年最後一個月，市場終於回神、一路向上，如今標普500指數距7,000點大關只剩一步之遙，現在還能追嗎？

「短線要留意技術性回檔，但長線真的不必太悲觀。」史丹佛博士、美股達人 Andrew指出，美股長線多頭結構樂觀，無論AI產業趨勢或是資金環境，整體都朝好的方向邁進，「現在有3大力量撐著，AI趨勢不變、聯準會（Fed）結束縮表（QT）並轉進債券市場、降息後將進入資金寬鬆環境。」

史丹佛博士、美股達人Andrew指出，美股長線多頭格局不變，拉回即是進場機會。

他進一步解釋，美國科技巨頭打造AI的速度沒有減緩，反而越來越猛，包括科技巨頭積極擴建資料中心、GPU伺服器需求強勁、光通訊和高速傳輸設備、散熱及電力設備全面升級等，「至少到2027至2028年，AI趨勢都沒有大問題，世界最聰明的公司都還在擴產，AI不是短期題材，而是實質經濟火車頭」。

不過，就算有產業面實質支撐，還要有資金推動，股市才有動能。12月結束QT後，聯準會重啟買債，被市場視為重大政策轉折，「只要市場有錢，股市就有支撐力。」Andrew強調，資金流動性對美股非常重要，尤其科技股本益比高，寬鬆環境能緩解估值壓力。

美股達人施雅棠也看好美股長期趨勢，認為只要拉回就是買點，「我不預測未來，不管今天大跌或大漲，最重要的是，是否持續看好手上部位；最好的投資時機永遠是現在。」他說，只要堅信長期目標，回檔都是買點。

值得注意的是，依據營收成長、獲利成長與股價表現等指標，精選出成長性最強的200多家企業的標普500成長指數，遙遙領先標普500指數，以今年來說，標普500成長指數預估營收成長率及獲利率分別為23.54%及29.38%，均優於標普500指數的5.74%及14.26%，證明成長股爆發力十足。

統計也顯示，標普500成長指數中的216檔成分股貢獻了標普500指數整體報酬達86.8%。更驚人的是長期效應，成長股市值從2005年的7.8兆美元，擴張至2025年11月底的43.2兆美元，大增超過5.5倍，遙遙領先大盤。

從此可以看出，若投資人能集中火力，把資金鎖定在真正具成長性的企業，整體投資績效將能明顯拉升。而台股中唯一一檔追蹤標普500成長指數的ETF為00924（復華S&P500成長），值得投資人關注。

標普500指數vs.標普500成長指數比一比

說明：營收成長率和獲利成長率為2025年預估值。（資料來源：Bloomberg，2025/12/09）

