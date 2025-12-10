美股輕鬆賺2／多頭別怕追高！標普500成長指數年賺27.5% 這檔ETF跟著噴

美股投資達人施雅棠提到，只要經濟不衰退，降息後1年美股平均報酬率都會超過10%。

美國降息在即，投資人選擇觀望，股市盤整。美股投資達人施雅棠表示，只要美國經濟未陷入衰退，降息往往是推升股市的重要助力，且科技巨頭持續「砸錢」布局AI，美股長線樂觀。

「只要美國經濟沒有衰退，降息對美股來說都是利多；從歷史經驗看來，降息後的1年美股平均報酬超過10%。」施雅棠說，唯一風險是經濟衰退，但目前美國經濟只是趨緩，所以只要資金環境更寬鬆，對股市來說當然是大利多。

他觀察到，今年來各資產中以股票及黃金表現最優，「股市強勁反映的是AI經濟；原因在AI推升資本支出，科技公司表現亮眼。但要注意的是，美國整體經濟並沒有同步走強，也因此精準選股比過去任何時候都重要。」

另外，美國聯準會（Fed）12月降息幾乎是板上釘釘，機率超過9成；「降息雖是一大利多，但市場可能先行反應，屆時要是利多出盡，短線將出現震盪；反之，也可能受惠耶誕行情，一路上漲到年底封關。無論如何，長期來說，美股走勢都是向上的。」

施雅棠解釋，美國公司是技術標準制定者，產業龍頭如Google（谷歌）、NVIDIA（輝達）、Microsoft（微軟）等主導AI生態系、制定平台規則，是其他市場無法能及的優勢。「科技巨頭的競爭力具有長期壟斷性，投資風險相對低，而只要這些科技巨頭資本支出沒下修，AI多頭派對就會繼續。」他強調。

值得一提的是，施雅棠買美股不怕追高，「公司股價能創新高，背後一定是基本面大幅改善，股價先反應。所以牛市期間，我會積極布局成長股，讓資金使用最有效率。」

以歷史數據來看，2006年至2025年12月9日，標普500成長指數累積報酬率達382.9%，明顯優於標普500指數的297.7%。此外，這20年間標普500成長指數有17年呈現上漲，近10年平均報酬率更達27.5%，展現強勁的成長性。

復華S&P500成長（00924）為台股唯一一檔追蹤標普500成長指數的ETF，截至12月9日的近6個月報酬率達23.04%。

標普500成長指數近20年表現

資料來源：Bloomberg。 統計期間：2006年至2025年12月9日。

