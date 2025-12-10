美股輕鬆賺3／美成長股撐起大盤86%報酬 00924精準卡位多檔報酬翻倍股

想要一次打包AI科技股與多個產業的強勢公司，美股指數型ETF是首選。

受惠AI發展趨勢，近3年美國科技股漲翻天，但除了科技股外，美股強勢族群陸續冒出，像是美國製藥巨頭Lilly（LLY）、能源股Oklo（OKLO）、軍工股Palantir（PLTR），今年以來漲幅分別為26%、375%、142%。美股達人提醒，如果想要一把抓住美股強勢股，「買指數」是最簡單有效的策略。

「近年大盤指數衝高，是少數科技股帶動，但現在由中小型股、科技股以外的產業補漲，這是突破指數前高需要的動能。美股比過去3年更健康。」史丹佛博士、美股達人Andrew觀察。

廣告 廣告

他因此建議，除了持續關注AI股，也能將眼光轉向其餘成長型產業，不僅可有效分散風險，也能賺到超額報酬；「但其實投資人不必預測個股漲跌，只要買進指數就能一次參與。」

相較標普500指數是美國大型股代表，涵蓋美國市場約80%的總市值，標普500成長指數則是依據營收成長、獲利成長與股價表現等指標，精選出成長性最強的200多家企業，涵蓋科技、通訊服務、消費、金融、工業及能源，截至11月底，權重占比分別為37.1%、23.7%、18.3%、9.5%、6.3%，產業分散度高，不僅能降低波動，且能有效提升勝率。

根據統計，標普500成長指數中的216檔成分股貢獻了標普500指數整體報酬達86.8%，顯見想要追成長，標普500成長指數是更好的選擇。台股中的復華S&P500成長（00924）為追蹤標普500成長指數的ETF，截至11月底，前5大成分股為輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、博通（AVGO）、字母公司（GOOG），占比分別為12.27%、5.49%、5.49%、5.47%、5.37%，涵蓋美國指標科技股。

進一步觀察成分股貢獻度，前5名分別為羅賓漢市場（HOOD）、帕蘭提爾科技（PLTR）、安費諾（APH）、NRG能源（NRG）、科磊（KLAC），統計今年至11月底漲幅則分別為245%、123%、104%、90%、88%；其中貢獻度最高的羅賓漢市場，是一家美國零手續費線上券商平台，是近年最具代表性的「新世代散戶交易App」，另外，NRG能源擁有相當規模的發電與供應能力，是美國主要能源供應商之一。從成分股來看，想要一次打包AI科技股與多個產業的強勢公司，抓住成長性與分散效果，00924可達到此目的。

00924成分股分類

資料來源：記者整理。

更多鏡週刊報導

美股輕鬆賺1／AI火車頭狂衝到2028年 達人：成長股才是下一個5倍大黑馬

美股輕鬆賺2／多頭別怕追高！標普500成長指數年賺27.5% 這檔ETF跟著噴