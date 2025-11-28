美股迎感恩節假期台股小漲50點 台積電開1445元穩大盤、聯發科繼續衝

台股今日早盤小漲約50點。

正逢美國感恩節假期，美股休市，台股今日早盤小漲50點開出，主要由台積電上漲10元穩住盤勢，另外近期可謂是最被低估的Google概念股聯發科則是延續漲勢，早盤上漲近4%。

美國正逢感恩節假期，股市和債市都休市，台指期在夜盤時就出現高檔震盪的情況，今日早盤則是以加權指數小漲50點開出，台積電上漲10元，漲幅0.69%，股價來到1445元，鴻海下跌3.5元，跌幅1.51%，股價來到227.5元，台達電下跌2元，跌幅0.21%，股價來到940元。

近期因Google TPU題材爆發，先前遭到外資大賣的聯發科（2454）近期受到買盤青睞，近三個交易日已經上漲15%，今日早盤上漲55元，漲幅4.1%，股價來到1395元，還一度站回1400元大關。

不過分析師也提醒，目前美股休市，資金走勢依然要等美國假期後才會比較明顯，雖然預期聯準會可能在12月降息，同時短期台股再次收復月線，但後續走勢依然要持續觀察。



