美股連2紅 台股早盤創高後翻黑！台積電跌至1750元 聯發科亮燈漲停

台股週五早盤最高漲近300點至32042.44點，改寫盤中史高。廖瑞祥攝



美國總統川普週三宣布緩解對歐洲國家加徵關稅的威脅，美股連2日收高，台積電ADR小漲0.38%。台股今日（1/23）開高，開盤不久即大漲逾200點，最高漲近300點至32042.44點，跨越3萬2千點大關，且再度改寫盤中史高。9:40過後，台積電賣盤出籠，台股瞬間翻黑，最低跌53點至31693點；隨後於平盤附近震盪。

道瓊工業指數上漲360.78點，收在49384.01點，漲幅0.63%。標普500指數小升37.73點，以6913.35點作收，漲幅0.55%。那斯達克指數上漲211.20點，收23436.02點，漲幅0.91%。費城半導體指數微漲13.10 點，以8055.17點作收，漲幅0.16%。

廣告 廣告

台積電開盤漲了10元，以1770元開出。9:20過後，股價翻黑小挫，最低跌10元至1750元，早盤成交量約8千張。

法人報告指出，聯發科憑藉SoC設計能力、先進製程經驗與系統整合優勢，是台廠中最有機會切入自研AI ASIC晶片市場的業者，目標拿下10-15%市占率。聯發科早盤狂漲1根，股價最高來到漲停價1630元，隨後漲幅收斂，於1600元以上震盪。

其他權值股漲跌互見，台達電漲逾1%，富邦金、國泰金、日月光投控、中華電小漲；但鴻海、廣達、中信金、緯穎下挫，聯電跌逾4%。

記憶體股早盤翻黑下挫，華邦電、力積電、旺宏、廣穎跌逾半根，南亞科、鈺創、群聯、十銓皆跌逾2%。

更多太報報導

幾經工安波折！台積電：嘉義封測七廠1期已進機、第2期建置中 將拚台灣最大

侯永清：台積電將成立「半導體營建工程安全協會」 明年初運作

重演TACO劇本！台股盤中創高 收漲499點收31746點 台達電奪權后、信驊寫新天價8930元