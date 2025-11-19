美股連4挫 台股早盤翻紅漲逾百點！台積電平盤震盪

台股週三早盤開低，但開盤不久後翻紅，最高漲逾百點至26902點。太報繪製



AI 巨擘輝達本週將公布財報，投資人擔心 AI 相關個股估值過高，美股連2日重挫。台股今日（11/19）小幅開低，但開盤不久即翻紅，早盤最高漲逾百點至26902點，隨著時間流逝，漲點縮小至百點以下。台積電於平盤震盪。

道瓊工業指數昨下跌498.5點，以46091.74點作收，跌幅1.07%，自上週四以來，已重挫逾2千點，達到連4挫。標普500指數小挫55.09點，收在6617.32點，跌幅0.83%。那斯達克指數下跌275.22點，以22432.85點作收，跌幅1.21%。費城半導體指數重挫154.7點，收6551.04點，跌幅2.31%。

美股科技7巨頭皆收黑，輝達、微軟跌逾2%，亞馬遜重挫4.43%，特斯拉跌逾1%，Alphabet、Meta小挫，蘋果僅跌0.01%，接近平盤作收。其他半導體指標股如美光重挫5.56%，超微亦下跌4.25%，安謀跌逾3%，台積電ADR跌了1.45%，皆成為費半走跌元凶。

權王台積電昨日收在1405元，今日以1400元開出，開盤後瞬間跌至1395元，摜破1400元關卡。股價探底後，開始向上拉升，最高漲至1415元，隨後於平盤震盪。

主要權值股漲多跌少，日月光投控跌近3%，鴻海、廣達小挫；台達電、聯發科、富邦金、中華電、國泰金、中信金、智邦、聯電皆小漲；緯穎漲逾3%，股價呈現反彈跡象。

