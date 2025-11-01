美股連6月漲！AI熱潮撐盤 年終行情現隱憂

▲美股的強勁反彈在進入企業財報密集公布的一週之際持續展開，但投資人對人工智慧（AI）題材的熱度能否延續、以及聯準會（Fed）降息幅度的力度仍感到擔憂。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 受到科技巨擘亞馬遜（Amazon）財報及股價激勵提振，美股週五（10月31日）止跌回穩。美國股市的強勁反彈在進入企業財報密集公布的一週之際持續展開，但投資人對人工智慧（AI）題材的熱度能否延續、以及聯準會（Fed）降息幅度的力度仍感到擔憂。

根據路透社報導，標普500指數週在週五收盤時，10月份累計上漲2.3%，連續第六個月收高，儘管本週大型科技公司的財報表現好壞參半，市場出現波動。在聯準會（Fed）週三（10月29日）降息1碼（0.25個百分點）後，市場對於是否會立即進一步降息的疑慮增加。

在十月貨幣政策會議之後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，在下次十二月會議上降息「並非板上釘釘」。這與投資人原本幾乎確定12月會再降息的預期相左。

企業財報表現強勁，估值創歷史新高

企業財報整體超出預期。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，標普500指數成分股第3季有望比去年同期增長13.8%。下週將有超過130家指數成分企業公布財報。

令一些投資人感到不安的是，這波反彈已將標普500的預期本益比推高至23倍以上，為網路泡沫時期以來的最高水平。

美國金融服務公司愛德華瓊斯（Edward Jones）投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示：「若假設估值已接近上限，投資人可能不願意再支付像科技泡沫時期那樣高的倍數，那麼未來的報酬就必須仰賴企業獲利的增長。」

傳統「上漲期」與年終行情預期

11月的第一週通常標誌著美股的「旺季」開端。根據《股票交易年鑑》（Stock Trader’s Almanac），自1950年以來，11月是標普500指數平均表現最佳的月份，12月則排名第三。在此期間，11月的平均漲幅為1.87%，12月為1.43%，僅次於4月的1.47%。

鑑於 2025 年迄今的強勁表現，一些投資人質疑年終的漲勢是否已被提前兌現。標普500指數今年以來累計上漲16%，而那斯達克綜合指數上漲了約23%。

但歷史數據顯示，股市可能會在年底繼續走高。根據Truist Advisory Services的統計，自1950年以來，標普500指數在前10個月上漲超過15%的情況共有21次，除一次例外，該指數在最後兩個月也都上漲了。

截至週三，已有44%的標普500企業公布財報，其中83%優於預期。根據Ned Davis Research的策略師，如果這個比例維持，將是史上第六高的紀錄。

AI投資與勞動力市場擔憂

但也出現了一些波動。週四（10月30日）Meta與微軟（Microsoft）公布財報後股價下跌，兩家公司都宣布增加AI相關支出。Alphabet雖同樣上調資本支出預期，但其股價上升，投資人認為Google母公司有能力用現金流支撐投資。亞馬遜（Amazon）則因雲端業務成長強勁、AI競爭疑慮減輕而在週五股價大漲。

AI題材的熱潮推動標普500自三年前牛市啟動以來上漲了約90%。但投資人對與這一主題相關的潛在過度狂熱保持警惕，並渴望看到AI投資正在產生回報的證據。

芝加哥北星投資管理公司（North StarInvestment Management）投資長庫畢（Eric Kuby）表示：「投資人不僅想知道成長前景如何，還想知道企業花了多少錢，以及這些支出能帶來什麼樣的回報。」

下週將公布財報的科技公司包括晶片製造商超微（AMD）與高通（Qualcomm），以及資料分析公司Palantir Technologies。Palantir與AMD股價今年均已翻倍，高通則上漲約18%。其他預計公布財報的企業還包括麥當勞（McDonald's）與Uber。

政府關閉與數據真空

由於政府關門導致大部分官方經濟數據暫停發布，擔心勞動力市場疲軟的投資人特別警惕企業的裁員公告。 Amazon本週表示將裁減全球約1萬4000名企業員工，預計明年還會有更多裁員。

達科他財富管理（Dakota Wealth Management）分析師帕夫利克（Robert Pavlik）表示：「現在美國政府幾乎沒有任何經濟數據發布，又傳出企業裁員的消息，這讓我有點緊張。」

美國政府自10月1日關門，現已成為歷史上第二長的停擺事件，僅次於2018至2019年的35天紀錄。原定11月7日公布的月度就業報告將延後發布，因此投資人評估經濟狀況將更加依賴其他數據，如ADP就業報告與密西根大學消費者信心指數。

在鮑爾發表言論使未來降息的可能性更不確定之後，這些數據的重要性有所增加。庫爾卡法斯表示：「我們正處於一個數據真空期，因此這些替代性數據來源的重要性正在提升，因為聯準會需要依此來調整利率政策的方向。」

