美股週三全數走低 台股開盤下跌77點
[NOWnews今日新聞] 投資人評估最新經濟數據對聯準會利率政策的影響，並且關注企業在人工智慧領域過度支出是否最終合理，美股四大指數週三全數走低，拖累台北股市今（18）日開盤下跌77.72點、來到27447.45點。
大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.15點、來到261.3點。
權值股多數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到1420元；鴻海開盤下跌1.5元、來到215元。
《金融時報》報導指出，甲骨文規模約100億美元的資料中心計畫，已失去私人貸款機構BlueOwlCapital的資金支持，AI投資交易的疑慮再度動搖科技股。科技股重挫，也讓市場更加關注美光週三收盤後公布的最新財報。
另一方面，華爾街正試圖從充滿雜訊的11月非農就業報告中，尋找明年利率走向的明確訊號。市場也在等待另一項重要數據：週四公布的11月消費者通膨數據。
在政策路徑的線索方面，聯準會理事華勒週三表示，央行仍有降息空間，暗示聯邦資金利率可下調「2碼到4碼」。
美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌228.29點或0.47%，收47885.97點，那斯達克指數下跌418.139點或1.81%，收22693.323點，標普500指數下跌78.83點或1.16%，收6721.43點，費城半導體指數下跌263.13點或3.78%，收6695.31點。
科技五大巨頭普遍走低，Meta下跌1.18%，蘋果下跌1.01%，Alphabet下跌3.21%，微軟下跌0.06%，亞馬遜下跌0.58%。半導體股殺聲隆隆，AMD下跌5.29%，博通下跌4.48%，輝達下跌3.81%，應用材料下跌4.08%，高通下跌2.15%，美光下跌2.93%。
台股ADR多數收黑，台積電ADR下跌3.45%，日月光ADR下跌3.59%，聯電ADR上漲1.39%，中華電信ADR下跌0.66%。
