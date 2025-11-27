美股週三全數走高 台股開盤上漲107點

▲台北股市今（27）日開盤上漲107.7點、來到27517.24點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 感恩節前夕，美國股市週三全數走高，受輝達等人工智慧AI概念股反彈帶動，加上市場預期聯準會將於下月再度降息，推升風險性資產買氣，費半上漲逾2%，帶動台北股市今（27）日開盤上漲107.7點、來到27517.24點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.43點、來到256.57點。

權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1450元；鴻海開盤上漲1.5元、來到228.5元；台達電開盤上漲15元、來到959元。

市場氣氛同步受到降息預期升溫提振。近數日多名聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上9月零售銷售數據表現疲弱，以及上週初領失業救濟金人數增加逾20萬人，顯示美國消費動能轉弱。

根據CMEFedWatch資料顯示，市場預估聯準會在12月9至10日會議降息25個基點的機率已超過80%，高於上週約40%的水準。

聯準會《褐皮書》為市場焦點，最近數週美國經濟活動變化不大，整體消費開支進一步下滑，但對高收入消費者的支出影響不大，但中低收入的客戶正緊縮開支。

美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲314.67點或0.67%，收47427.12點，那斯達克指數上漲189.099點或0.82%，收23214.69點，標普500指數上漲46.73點或0.69%，收6812.61點，費半指數上漲185.282點或2.76%，收6899.461點。

科技五大巨頭漲跌不一，Meta下跌0.41%，蘋果上漲0.21%，Alphabet下跌1.08%，微軟上漲1.78%，亞馬遜下跌0.22%。半導體股多數走高，AMD上漲3.93%，博通上漲3.26%，輝達上漲1.37%，應用材料上漲3.10%，高通上漲1.13%，美光上漲2.55%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.85%，日月光ADR上漲1.55%，聯電ADR上漲0.83%，中華電信ADR上漲0.36%。

