美股週二多數走低 台股開盤上漲35點

[NOWnews今日新聞] 美國財報季開跑，不過摩根大通股價走弱拖累銀行類股表現，拖累美國股市週二多數走低，不過在英特爾與AMD大漲帶動下，費半指數逆勢上漲近1%，不過台北股市今（14）日持續走高，開盤上漲35.31點、來到30742.53點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.79點、來到286.15點。今日開盤量大強勢個股：金寶、可寧衛*、兆赫、精英、大同；開盤量大弱勢個股：穩懋、正達、旺宏、南茂、矽格。

權值股多數走高，唯獨權王台積電開盤下跌5元、來到1705元；鴻海開盤上漲1.5元、來到228元；台達電開盤上漲10元、來到1040元。

美國12月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，月增率為0.3%，與11月持平，並符合市場預期。扣除食品與能源價格的核心CPI年增2.6%，月增0.2%，低於市場預估，並創下自2021年初以來最低的年增幅。

根據CME Fed Watch工具顯示，交易員已強化對聯準會本月按兵不動的預期，但對於之後數月降息的機率略有上修。市場仍普遍預期，聯準會將在6月啟動兩次各1碼的降息循環中的第一次。

在地緣政治方面，川普週一表示，任何持續與伊朗進行貿易的國家，將面臨25%的關稅。此舉為本已因委內瑞拉與格陵蘭議題承壓的市場再添不確定性，也可能對美中貿易休戰構成威脅。

美股四大指數多數走低，道瓊指數下跌398.21點或0.8%，收49191.99點，那斯達克指數下跌24.032點或0.1%，收23709.873點，標普500指數下跌13.53點或0.19%，收6963.74點，費半指數上漲73.156點或0.95%，收7747.993點。

科技五大巨頭表現分岐，Meta下跌1.69%，蘋果上漲0.31%，Alphabet上漲1.24%，微軟下跌1.36%，亞馬遜下跌1.57%。半導體股多數走高，AMD上漲6.39%，博通上漲0.68%，輝達上漲0.47%，應用材料下跌0.77%，高通下跌2.35%，美光下跌2.24%。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.17%，日月光ADR上漲2.35%，聯電ADR下跌 2.15%，中華電信ADR下跌0.29%。

