美股週五翻紅週線仍收黑 AI泡沫、降息陰影猶存
全球股民上週如搭雲霄飛車，經歷上沖下洗，美股在Fed（聯準會）釋出降息利多後，美股反彈，全面上漲，不過，美股週線全面收黑，華爾街普遍認為，雖然AI泡沫陰影猶存，但時間相對短，也有分析師認為，投資人對AI未來回報有更多疑慮。
美股週四下跌，引爆週五亞股重挫，台股大跌近千點，更創下歷史第六大跌幅。隨著Fed鴿派釋出仍可望降息善意，美股全面翻揚，道瓊上漲493.15點，收46,245.41點；S&P500上漲64.23點，收6,602.99點；那斯達克上漲195.04點，收22,273.08點；費城半導體上漲54.37點，收6,406.43點。
雖然美股週五（21日）收紅，但週線全面收黑，道瓊下跌1.9%，S&P500下跌2%，那斯達克下跌2.7%，費半下跌5.54%，那斯達克連跌三週，創下今年三月來，最長下跌紀錄。
紐約聯準會主席John Williams指出，Fed近期仍可降息，且不會危及通膨目標，讓市場對降息保持樂觀情緒，華爾街預計，Fed12月降息機率達近72%，比先前的近4成高。
同時，市場傳出，川普考慮批准輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧晶片，輝達一度翻紅，終場下跌1.76美元，以178.88元收黑，本週下跌了5.9%；台積電ADR也收黑，下跌2.44美元，收在275.06元。
面對AI泡沫陰影，市場正反兩派聲音俱存，Capital Economics 分析師樂觀預期，就算AI泡沫，但修正幅度小、時間也有限。
高盛合夥人 Tony Pasquariello認為，市場情緒已出現明顯轉折，部分多頭有繳械投降的情況，投資人對AI超大規模的資本支出和未來回報有更多疑慮。
