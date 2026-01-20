美股週一休市一日 台股開盤下跌54點

▲台北股市今（20）日開盤下跌54.95點、來到31584.34點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 美國昨（19）日適逢馬丁路德金恩紀念日，因此休市一日，投資人在上週五（16日）態度轉趨保守，美股四大指數近乎持平作收，多數呈現走跌，台北股市今（20）日開盤下跌54.95點、來到31584.34點。

大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.63點、來到294.48點。今日開盤量大強勢個股：啟碁、鉅橡、中光電、恩德、台玻；開盤量大弱勢個股：力積電、群創、旺宏、可寧衛*、南亞。

廣告 廣告

權值股全數走低，權王台積電開盤下跌20元、來到1740元；鴻海開盤下跌1元、來到228.5元；台達電開盤下跌15元、來到1105元。

市場持續消化來自華府一連串消息，從對聯準會獨立性受威脅的憂慮，到伊朗與格陵蘭相關的地緣政治風險升高。川普上週五表示，若相關國家「不配合格陵蘭問題」，他可能會對其課徵關稅。

美股四大指數上週五多數走低，道瓊指數下跌83.11點或0.17%，收49359.33點，那斯達克指數下跌14.63點或 0.062%，收23515.39點，標普500指數下跌4.46點或0.064%，收6940.01點，費半指數上漲90.11 點或1.15%，收7927.41點。

科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.089%，蘋果下跌1.04%，Alphabet下跌0.84%，微軟上漲0.7%，亞馬遜上漲0.39%。半導體股多數走高，輝達下跌0.44%，博通上漲2.54%，美光上漲7.76%，高通下跌1.22%，應用材料上漲2.49%，德儀上漲1.30%，AMD上漲1.72%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲0.22%，日月光ADR上漲1.15%，聯電ADR上漲6.04%，中華電信ADR上漲0.12%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電收1760元領漲電子股！台股終場上漲230點、收31639點

台積電衝1770元新天價、PCB股跟漲 台股盤中至31827點新高

台美拍板關稅協議 電電公會：肯定關稅談判團隊的努力