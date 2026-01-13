美股週一全數走高 台股開盤上漲63點

▲ 台北股市今（13）日開盤上漲63.57點、來到30630.86點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 受科技股上漲帶動，美股週一全面反彈，道瓊、標普500指數以歷史新高作收，帶動台北股市今（13）日開盤上漲63.57點、來到30630.86點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到286.9點。今日開盤量大強勢個股：元晶、可寧衛*、大同、瑞昱、漢唐；開盤量大弱勢個股：眾達-KY、環宇-KY、穩懋、台塑、世界先進、國泰金。

權值股全數走高，權王台積電開盤上漲30元、來到1720元，再創新天價；鴻海開盤上漲1.5元、來到230元；台達電開盤上漲15元、來到1070元。

廣告 廣告

聯準會主席鮑爾週日晚間罕見發表聲明，證實聯邦檢察官已就他在參議院銀行委員會，針對聯準會辦公大樓整修案所作的證詞，展開刑事調查。鮑爾指出，相關行動並非源於證詞或整修本身，而是川普政府持續施壓央行大幅降息的政治背景，並強調聯準會必須依據經濟數據與事實制定政策，而非屈服於政治壓力。

前聯準會主席葉倫警告，針對鮑爾的調查「極具寒蟬效應」，顯示出刻意將其拉下台的企圖，也加深外界對川普政府試圖干預聯準會、而非讓其獨立運作的憂慮。

本週經濟數據密集，焦點將落在週二公布的12月消費者物價指數（CPI）。市場預期整體通膨將維持穩定，而核心CPI則可能小幅上升。

美股四大指數昨日全數走高， 道瓊指數上漲86.13點或0.17%，收49590.2點，那斯達克指數上漲62.558點或0.26%，收23733.904點，S&P500指數上漲10.99點或0.16%，收6977.27點，費城半導體指數上漲36.057點或0.47%，收7674.836點。

科技五大巨頭漲跌互見。Meta下跌1.70%，蘋果上漲0.34%，Alphabet上漲1.00%，微軟上漲0.44%，亞馬遜下跌0.37%。半導體股多數走高，AMD上漲2.22%，博通上漲2.10%，輝達上漲0.04%，應用材料上漲2.01%，高通下跌4.79%，美光是漲0.23%。

台股ADR集體走高，台積電ADR上漲2.52%，日月光ADR上漲3.57%，聯電ADR上漲 0.68%，中華電信ADR上漲0.21%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電終場收1690元、貢獻指數76點 台股終場上漲278點

伊朗爆示威潮、川普喊準備協助 謝金河：大家都在等下一張骨牌！

股王信驊持續向上衝！盤中衝8165元新天價 寫下台股新天花板價格