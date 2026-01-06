美股週一全數走高 台股開盤下跌107點

▲ 台北股市今（6）日逢高震盪，開盤下跌107.39點、來到29933.65點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉採取行動後，雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等石油巨頭受資金追捧，金融類股同樣走高，美股四大指數週一全數走高，不過台北股市昨（5）日再創歷史新高，今（6）日逢高震盪，開盤下跌107.39點、來到29933.65點，失守30000點關卡。

大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.37點、來到276.03點。今日開盤量大強勢個股：群創、友達、彩晶、南亞科、旺宏；開盤量大弱勢個股：台積電、鈺創、漢磊、鈞寶、力成。

權值股漲跌互見，權王台積電開盤下跌20元、來到1650元；鴻海開盤上漲3元、來到237.5元；台達電開盤下跌5元、來到1005元。

委內瑞拉總統馬杜洛週一於美國紐約出席庭審，他被指控犯有毒品恐怖主義陰謀罪、古柯鹼走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪，但辯稱無罪，他還強調：「我依然是我國家的總統。」

同日，委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯，正式宣誓就任委內瑞拉代理總統。

此外，經濟數據方面，美國12月ISM製造業PMI萎縮幅度超出預期，延續長達10個月的低迷狀態。市場目光將集中在週五公布的非農就業數據上，這可能會影響聯準會在2026年的貨幣政策。

美股四大指數週一全數走高，道瓊指數上漲594.79點或1.23%，收48977.18點，那斯達克指數上漲160.193點或0.69%，收23395.822點，標普500指數上漲43.58點或0.64%，收6902.05點，費半指數上漲78.982點或1.07%，收7446.454點。

科技五大巨頭漲跌互見，Meta上漲1.29%，蘋果下跌1.38%，Alphabet上漲0.44%，微軟下跌0.019%，亞馬遜上漲2.90%。半導體股漲跌不一，AMD下跌1.07%，博通下跌1.21%，輝達下跌0.39%，應用材料上漲5.75%，高通上漲1.93%，美光下跌1.04%。

台股ADR多數收高，台積電ADR上漲0.83%，日月光ADR上漲0.59%，聯電ADR下跌0.89%，中華電信ADR上漲0.69%。

