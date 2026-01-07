美股週一再走高 遇壓！台股開盤下跌163點

▲ 台北股市今（7）日開盤遇到賣壓襲擊，下跌163.98點、來到30412.32點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 全球消費性電子指標活動CES大展正在進行中，在人工智慧題材持續發酵帶動下，科技股表現亮眼，美國股市週二全數走高，道瓊指數首度站上49000點關卡，標普500指數也寫下新高，不過台北股市今（7）日開盤遇到賣壓襲擊，下跌163.98點、來到30412.32點。

大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到279.3點。今日開盤量大強勢個股：群創、友達、彩晶、力積電、旺宏；開盤量大弱勢個股：台積電、台新新光金、華通、達運、亞光。

權值股多數走高，唯獨權王台積電開盤下跌35元、來到1670元；鴻海開盤上漲1.5元、來到237.5元；台達電開盤上漲30元、來到1080元。

在拉斯維加斯CES展會上，多家半導體大廠釋出最新產品與展望後，科技股成為盤面焦點。

相較之下，能源類股表現轉弱，週一因美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛而大幅上漲，週二則出現獲利回吐，不過並未影響整體大盤續創新高。

市場同時關注聯準會官員談話。多位聯準會官員本週將發表看法，為1月底的政策會議鋪陳方向。聯準會理事米蘭表示，現行貨幣政策仍屬明顯緊縮，正在壓抑經濟活動，美國在2026年可能需要降息超過4碼。

投資人也將焦點轉向週五公布的美國12月非農就業報告。美國銀行經濟學家預期，新增就業人數可能回升至約7萬人，高於市場共識。該數據被視為影響今年稍後降息預期的重要關鍵指標。

美股四大指數全數走高，道瓊指數上漲484.9點或0.99%，收49462.08點，那斯達克指數上漲151.351點或0.65%，收23547.173點，標普500指數上漲42.77點或0.62%，收6944.82點，費半指數上漲204.474點或2.75%，收7650.929點。

科技五大巨頭表現分歧。Meta上漲0.28%，蘋果下跌1.83%，Alphabet下跌0.70%，微軟上漲1.20%，亞馬遜上漲3.38%，半導體股多數走高，AMD下跌3.04%，博通上漲0.10%，輝達下跌0.45%，應用材料上漲4.11%，高通上漲3.48%，美光大漲10.04%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.61%，日月光ADR上漲3.18%，聯電ADR上漲4.50%，中華電信ADR下跌1.14%。

