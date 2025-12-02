美股週一受壓走低 台股開盤上漲207點

▲ 台北股市今（2）日開盤上漲207.82點、來到27550.35點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市12月第一個交易日，比特幣暴跌逾6%，對股市造成壓力，美股四大指數週一全數收黑，不過台北股市今（2）日先行止穩，開盤上漲207.82點、來到27550.35點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.09點、來到259.81點。

美國11月ISM製造業採購經理人指數（PMI）降至48.2，為四個月以來最大降幅，連續第九個月萎縮，情勢比新冠疫情「更加嚴峻」，增高聯準會盡快降息的政策壓力。

政經消息方面，美國和英國達成協議，美國承諾對英國原產藥品零關稅，英國承諾提高新藥定價，同時減少回扣要求。

此外，比特幣暴跌逾6%，跌破86000美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊。

美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌427.09點或0.9%，收47289.33點，那斯達克指數下跌89.763點或0.38%，收23275.922點，標普500指數下跌36.46點或0.53%，收6812.63點，費半指數下跌4.624點或0.07%，收7020.526點。

科技五大巨頭漲跌不一，Meta下跌1.09%，蘋果上漲1.52%，Alphabet下跌1.65%，微軟下跌1.07%，亞馬遜上漲0.28%。半導體股漲跌互見，AMD上漲1.03%，博通下跌4.19%，輝達上漲1.65%，應用材料上漲0.99%，高通下跌0.03%，美光上漲1.68%%。

台股ADR普遍走低，台積電ADR下跌1.31%，日月光ADR下跌0.80%，聯電ADR上漲0.94%，中華電信ADR下跌1.77%。

