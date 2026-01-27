美股週一多數走高 台股開盤上漲30點

▲台北股市今（27）日開盤上漲30.56點、來到32095.08點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人一方面關注華府政治動態，一方面為本週密集登場的重量級企業財報與聯準會利率決定提前布局，美股四大指數週一多數走高，台北股市今（27）日開盤上漲30.56點、來到32095.08點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.9點、來到303.55點。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1760元；鴻海開盤上漲1.5元、來到225.5元；台達電以平盤價1230元開出。

本週投資人關注聯準會週三公布的最新利率決定。市場普遍預期聯準會將維持利率不變，持續在3.5%至3.75%的區間內。根據FedWatch預測，聯準會下一次降息預計要等到6月。

同時，本週將有超過90家標普成分股企業陸續公布最新財報，當中包括蘋果、Meta以及微軟等重量級企業。全球記憶體晶片雙雄SK海力士與三星電子也將於本週公布財報。

美股四大指數昨日多數走高，道瓊指數上漲313.69點或0.64%，收49412.4點，那斯達克指數上漲100.112點或0.43%，收23601.356點，標普500指數上漲34.62點或0.5%，收6950.23點，費半指數下跌30.885點或0.39%，收7927.041點。

科技五大巨頭僅亞馬遜走弱，Meta上漲2.06%，蘋果上漲2.97%，Alphabet上漲1.63%，微軟上漲0.93%，亞馬遜下跌0.31%。半導體股漲跌互見，AMD下跌3.22%，博通上漲1.50%，輝達下跌0.64%，應用材料下跌0.91%，高通下跌0.83%，美光下跌2.64%。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.65%，日月光ADR上漲2.27%，聯電ADR上漲7.50%，中華電信ADR下跌0.77%。

