美股週一漲多跌少 台股開盤上漲30點

▲台北股市今（4）日開盤上漲30.17點、來到28364.76點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週一漲多跌少，道瓊指數逆勢走低，那斯達克、標普500以及費半指數走強，台北股市今（4）日開盤上漲30.17點、來到28364.76點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到265.83點。

權值股開盤漲多跌少，權王台積電開盤上漲10元、來到1520元；鴻海開盤上漲0.5元、來到252元；台達電開盤下跌3元、來到980元。

市場持續關注美國政府延長關門所造成的影響，多項關鍵經濟數據，包括本週預計發布的就業報告已因此延宕。投資人將只能透過ADP就業數據等有限的非政府經濟數據來源，以評估美國經濟的健康狀況。

廣告 廣告

美國交通部長達菲週一表示，若政府持續關門導致出行風險過高，那麼聯邦政府將關閉美國領空。

此外，美國最高法院將於週三審理川普政府依據《國際緊急經濟權力法》徵收關稅的合法性。川普表示，他不會出席此次聽證，並強調若沒有關稅，美國將難以維護國家安全，稱最終判決將成為「美國史上最重要的決定之一」。

美股四大指數漲多跌少，道瓊指數下跌226.19點或0.48%，收47336.68點，那斯達克指數上漲109.766點或0.46%，收23834.723點，標普500指數上漲11.77點或0.17%，收6851.97點，費半指數上漲42.309點或0.59%，收7270.969點。

科技五大巨頭漲跌不一，Meta下跌1.64%，蘋果下跌0.57%，Alphabet上漲0.90%，微軟下跌0.15%，亞馬遜上漲4.00%，再創歷史新高。半導體股多數走高，AMD上漲1.38%，博通下跌1.92%，輝達上漲2.17%，應用材料上漲1.98%，高通下跌0.1%，美光上漲4.88%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.47%，日月光ADR上漲1.12%，聯電ADR上漲1.69%，中華電信ADR下跌0.05%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電最後一盤爆3578張買單、翻紅收1510元 台股終場漲101點

ABF載板跟上AI大浪 謝金河點名台塑四寶的「它」有望翻身

AI加持PCB鏈產值、明年將再衝高 台光電創新天價！領軍族群攻高