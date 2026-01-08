美股週一逢高拉回 台股開盤下跌104點

▲台北股市今（8）日持續走低，開盤下跌104.89點、來到30330.58點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週三逢高拉回，唯獨那斯達克指數上漲0.16%，台北股市今（8）日持續走低，開盤下跌104.89點、來到30330.58點。

大盤開低之際，中小型股持續走高，櫃買指數開盤上漲0.21點、來到281.65點。今日開盤量大強勢個股：可寧衛*、創見、元晶、彩晶、聯合再生；開盤量大弱勢個股：中華化、第一銅、茂矽、永光、亞光。

權值股多數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到1665元；鴻海開盤下跌2元、來到236.5元；台達電開盤上漲10元、來到1040元。

美國勞動市場轉弱訊號持續受到關注，7日公布的「小非農」ADP就業報告顯示，2025年12月美國民間就業增加4.1萬人，低於市場預期的增加4.5萬人。

此外，作為勞動需求指標的職缺數大幅下滑至714.6萬個，也低於市場預估的761萬個，進一步強化就業動能降溫的看法。

地緣政治消息也牽動市場情緒。美國總統川普表示，美國與委內瑞拉已達成協議，委內瑞拉將向美國出口3000萬至5000萬桶受制裁原油，總價值最高可達20億美元。川普指出，相關原油將在美方監督下出售，將無限期管控委內瑞拉石油出口，並將相關收益用於重建委國陷入困境的經濟。

美國股市昨日多數走低，道瓊指數下跌466點或0.94%，收48996.08點，那斯達克指數上漲37.102點或0.16%，收23584.275點，標普500指數下跌23.89點或0.34%，收6920.93點，費半指數下跌76.057點或0.99%，收7574.872點。

科技五大巨頭漲跌互見，Meta下跌1.81%，蘋果下跌0.77%，Alphabet上漲2.45%，微軟上漲1.07%，亞馬遜上漲0.29%。半導體股多數走低，AMD下跌2.02%，博通下跌0.079%，輝達上漲1.01%，應用材料下跌1.29%，高通下跌1.24%，美光下跌1.13%。

不過，台股ADR多數收高，台積電ADR下跌2.67%，日月光ADR上漲0.69%，聯電ADR上漲9.98%，中華電信ADR上漲0.82%。

