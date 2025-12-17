「美股過陣子還有低點！」專家解析11月非農報告品質不佳：台股這時再買

美國最新就業報告呈現「好壞參半」，11月新增約6.4萬個工作機會，高於市場預期，但失業率卻攀升至4.6%，創下7年新高。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，這份就業報告不僅在數字面上偏向壞消息，就連「質量」也出現問題，讓市場開始質疑美國經濟是否正走向下行。

蔡明彰在個人YT提到，美國公布11月份非農就業報告後，各項數據呈現一定分歧，但整體而言偏向壞消息。首先，新增就業人數為6.4萬人，大於預期的5萬人，10月份非農報告則下修至10.5萬人，數字一下子下修、一下子上調，分歧明顯。

廣告 廣告

另外，從新增就業人數來看，並不支持聯準會未來進一步降息，因為就業還不錯，但另外一個數字失業率提高了，本來預估失業率是4.5%，11月份跳到4.6%，這是新冠肺炎（2021年）以來創4年新高，表示現在很多人被裁員找不到工作，所以整體來說是壞消息。

蔡明彰指出，以往就業報告的壞消息，反而是美股的好消息，因為經濟不好，聯準會就必須降息，股市是利多，但昨日整體不好的就業報告，美股沒有漲，僅那斯達克小幅上揚，而那斯達克主要是靠特斯拉一檔股票帶動。

美股為什麼沒漲？蔡明彰說明，在於就業報告的「質量」出現問題，上述提到的數量是壞消息，但它的品質、質量也出現了問題，導致大家心中有疑問是不是美國的經濟要下行了，如果這樣還去買股票幹嘛。

蔡明彰表示，11月份非農就業報告當中，全職工作人數較9月大減98.3萬人，降至1.347億人；同時，兼職工作人數較9月大增102萬人，創疫情新高，這代表現在美國很多企業全職工作人數減少，甚至把人家裁員。另外11月份時薪同比只有小增3.5%，這是2021年5月以來最小的增速，所以整個報告品質不好、經濟有隱憂，所以美國股市沒有漲。

蔡明彰最後提醒，過了一陣子，美國股市還有低點，所以台北股市這陣子操作就很有難度，急漲的時候一定要調節，不要亂追高，急跌的時候再來買。

更多風傳媒報導

