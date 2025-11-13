美股道瓊創高超微漲9% 法人：台股蓄勢挑戰前高

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美股走勢分歧，道瓊工業指數收盤站上歷史新高，科技股那斯達克指數下跌，超微（AMD）大漲9%，台積電ADR小跌。台指期夜盤小漲6點收28065點，台積電期貨夜盤下跌5點收1475點。

展望台股後市，期貨法人分析，台積電、聯發科、鴻海等大型權值股具中期支撐力，基本面穩健，主要上市櫃公司法人說明會與財報顯示，產業庫存調整近尾聲，預期2026年第1季營運動能可回升。

短線來看，法人指出，加權指數若維持月線約27846點之上並帶量突破前高，市場信心將逐步回升，觀察外資動向與主要經濟數據。

廣告 廣告

道瓊工業指數收盤再創新高，終場上揚326.86點或0.68%，收48254.82點，標普500指數小漲4.31點或0.06%，收6850.92點。

科技股那斯達克指數下滑61.84點或0.26%，收23406.46點，費城半導體指數揚升102.43點或1.47%，收7082.13點。

人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）大漲9%收258.89美元，輝達（NVIDIA）小漲0.33%收193.8美元，台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.19%收290.62美元。

台股12日上漲162.14點，28000點得而復失，收27947.09點，重返月線，成交值新台幣5605.09億元。三大法人合計賣超77.97億元，其中自營商買超34.38億元，投信賣超27.51億元，外資及陸資賣超84.84億元。根據統計，外資連續9個交易日賣超台股，累計賣超約1736億元。

在台指期淨部位，三大法人12日淨空單減少412口至8009口，其中外資淨空單減少1566口至2萬9964口。

鴻海在12日法說會中預期，第4季AI伺服器機櫃出貨較第3季成長高雙位數百分比，第4季AI伺服器營收可望再季增，今年集團營運可顯著成長，非常看好2026年營運。

鴻海透露，會與OpenAI等大廠合作，AI資料中心模組化預期2026年有機會出貨。

廣達12日預期2026年AI營收將維持3位數成長，AI伺服器訂單能見度已達2027年，預計到2026年底前，AI產能會較現有規模倍增。（編輯：林家嫻）1141113